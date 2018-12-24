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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
24.12.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Böyle uyarmıştı... Korktuğu oldu

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Böyle uyarmıştı... Korktuğu oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayıp yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak feci şekilde can veren Hasan Uzdemir’in cenazesi, bugün morgdan alındı. Oğlunun ölüm haberiyle Sivas’tan Antalya’ya gelen acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Hız tutkunluğuyla bilinen Uzdemir’in babasının motosikletiyle hız yapan oğluna bir süre önce sosyal medyadan ‘Oğlum Allah korusun, canım. Sat onu’ diyerek uyardığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da oto tamir servisi işleten Hasan Uzdemir (35), 34 TP 7303 plakalı motosikletiyle pazar gezmesinden dönerken Beldibi'nde D-400 karayolu kenarında bulunan gözlemecide mola verdi. Saat 17.00 sıralarında gözlemeciden ayrılarak Antalya yönünde hareket eden Hasan Uzdemir'in motosikleti, 6 dakika sonra karşılaştığı ilk virajda yan yatarak sürüklenmeye başladı. Uzdemir'in vücudu, yol kenarındaki demir bariyerlerin ayaklarına çarpmasıyla kolu ve bacağı bariyerlere takılan Uzdemir'in cesedi yol kenarına savruldu. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, yine bariyerlerin ayağına çarparak yol kenarındaki çalılıklara savrulan motosiklet alev alarak yandı.

Böyle uyarmıştı... Korktuğu oldu
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Kaza yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekibi Hasan Uzdemir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Jandarma Karakolu, Bölge Trafik Ekibi olay yeri tutanağı tanzim etti. Uzdemir'in cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

“SAT ONU OĞLUM”

Bugün adli tıp morguna gelen Uzdemir’in yakınları ve arkadaşlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi. Oğlunun ölüm haberini almasının ardından Sivas’tan Antalya’ya gelen gencin babası Selahattin Uzdemir, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan 9 ay önce motosikletiyle yaptığı hız denemesini kameraya kaydeden Uzdemir’in, bu anları sosyal medya üzerinden paylaştığı ve babası Selahattin Uzdemir’in oğlunu ‘Oğlum Allah korusun, canım. Sat onu’ diye uyardığı ortaya çıktı.

BİR AY ÖNCE KAZA YAPIP AYAĞI KIRILMIŞ

Hız tutkunu olduğu belirtilen Uzdemir’in yaklaşık bir ay önce yine motosikletiyle kaza geçirdiği ve yaralandığı öğrenildi. Gözyaşları içerisinde alınan Uzdemir’in cansız bedeni, Akdeniz Sanayi Cami’nde kılınan öğle namazının ardından, defnedilmek üzere memleketi Sivas’a gönderildi.

 

Böyle uyarmıştı... Korktuğu oldu

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