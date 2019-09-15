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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sefa KARAHASAN- LEFKOŞA, (DHA)
15.09.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Böyle tepki gösterdi: İyi çocuk ama sınırı aşmasın

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Böyle tepki gösterdi: İyi çocuk ama sınırı aşmasın

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ’Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın arasında görüş ayrılığı’ olduğu yönündeki sözlerine sert tepki gösterdi. Rum medyasına konuşan Çavuşoğlu, Biz Akıncı, KKTC hükümeti ve bütün siyasi partilerle yakın işbirliği içerisindeyiz. Nikos sınırı aşmasın dedi. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm olabileceği mesajını da veren Çavuşoğlu, "Taraflar hazır ise, evet bu olabilir. Biz hiçbir modeli dışlamıyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ’Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın arasında görüş ayrılığı’ olduğu yönündeki sözlerine sert tepki gösterdi. Rum medyasına konuşan Çavuşoğlu, Biz Akıncı, KKTC hükümeti ve bütün siyasi partilerle yakın işbirliği içerisindeyiz. Nikos sınırı aşmasın dedi. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm olabileceği mesajını da veren Çavuşoğlu, "Taraflar hazır ise, evet bu olabilir. Biz hiçbir modeli dışlamıyoruz" dedi.

KKTC’de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Rum medyasına açıklamalarda bulundu. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs’ta varılacak bir çözüm için ’iki devletli çözümden’ de bahsettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Kıbrıslı Rum lider kimi zaman iki devletli çözüm dedi, kimi zaman desantralize federasyon. Bu noktada, gerçekte ne ifade etmek istediğini anlamadık. Kısa süre önce Dışişleri Bakanının eşliğinde New York'ta, konfederasyondan söz etti. Anladığımız kadarıyla o toplantıya iyi bir ön hazırlık yaparak katıldı. Daha sonra, gevşek federasyona atıf yaptı. Her halükarda çeşitli öneriler perde önüne geldi. Bu görüşmenin başında; evet, farklı seçenekler görüşülmeli. Ancak bu farklı önerilerden birini dayatmamız söz konusu değil. Aynı zamanda seçeneklerden hiçbirini de reddetmiyoruz dedik." diye konuştu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI

Çavuşoğlu’nun Rum gazetecinin, ’iki devletli çözüm?’ olup olmayacağına yönelik sorusu üzeri Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Taraflar hazır ise, evet bu olabilir. Biz hiçbir modeli dışlamıyoruz. Öteki tarafa dayatmak için de bu modellerden birini seçmeyeceğiz. Üstelik bu doğru da olmaz. Peşinen iki devlet veya konfederasyon fikrinin dayatılmasına katılmadığımız gibi federasyon dayatmasını doğru bulmuyoruz. Bu modellerden birinin daha gerçekçi veya uygulanabilir olduğu iddia edilebilir. Ancak şöyle tamamlamak istiyorum; Bu sefer prosedür sonuç odaklı olmalıdır ve referans şartları belgesinin olması için net olmalıdır. Müphem noktalar içermemelidir."

"Hidrokarbon meselesinde Kıbrıs’ta Türk garantileri olmasa Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk tarafına hakkı olan payı asla vermez" diyen Çavuşoğlu, konu hakkında şöyle konuştu:

’GARANTİLERE DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR’

"Bugün Doğu Akdeniz herkesin dikkatini yönelttiği ve varlık gösterdiği bir bölgedir. Bölgede İsrail meselesi, Ortadoğu meselesi, Lübnan, Suriye krizi. Her halükarda, Türkiye'nin garantileri olmasa Kıbrıs Türk halkının hakları çiğnenecek. Bu nedenle, bana göre, bugün garantilere daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç var. Sorun güvenlik ve garantiler değil. Kıbrıslı Rumların bakış açısıyla bakarsak, tek sorun güvenlik ve garantiler. Kıbrıs Rum tarafı dönüşümlü başkanlığı hiçbir sebep yokken reddetti. Bunu da her şeyde anlaşmaya varılana kadar hiçbir şeyde anlaşılmış sayılmayacağını hepimizin bilmesine rağmen yaptı. Biz garantiler konusunda esnek tavır sergilerken öteki taraf dönüşümlü başkanlıktan, aktif katılımdan ve olumlu oydan vazgeçti. Kıbrıs Rum tarafının bu vazgeçişinin güvenlik ve garantilerle alakası yok."

Çavuşoğlu, Anlaşma olmadığı sürece denizdeki gerilim devam edecek mi? sorusu üzerine, "Denizdeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kendi kıta sahanlığımızdaki çalışmalarımızın sorgulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde, meseleye ortak bir çözüm bulunana kadar KKTC'nin bize ruhsat verdiği parsellerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tek yanlı eylemlerle hiçbir yere varamayız. Bu şekilde Kıbrıslı Türklerin hakları çiğnenir. Biz ortak kabul görecek bir çözüm bulunmasından ve adil paylaşımdan yanayız dedi.

’NİKOS İYİ ÇOCUK AMA SINIRI AŞMASIN’

Bir gazetecinin "Kıbrıs sorununun ana konularında Mustafa Akıncı ile anlaşmadığınıza dair bilgiler var yönündeki ifadesi üzerine, Ne tür bilgiler bunlar? sorusunu soran Çavuşoğlu, Rum Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları işaret edilince, şunları söyledi:

"Biz Akıncı, KKTC hükümeti ve bütün siyasi partilerle yakın işbirliği içerisindeyiz. Doğal olarak bazı meselelerde yaklaşımlarımız farklı olabilir. Bu durumda ne yapıyoruz? Adaya geliyor ve Akıncıyla, bütün siyasi partilerin başkanlarıyla hep birlikte masaya oturuyor, gelişmeleri görüşüyoruz. Bazen da onlar bizi ziyaret ediyor. Her halükarda görüşüyor ve ortak bir yol haritasına varıyoruz. Bizim anlaşmazlıklarımız asla Kıbrıs Rum tarafındakiler gibi kesin değil. Bizim tarafta uyum ve işbirliği var. Yine, kamuoyunun uyguladığı baskı açısından da KKTC hükümeti ile Türk hükümeti, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistandaki hükümete göre daha rahattır. Her halükarda Kıbrıs Rum tarafı bizi eleştirmeden önce kendisinin ve çözüme karşı olumsuz tavır güden siyasi partilerinin verdiği görüntüye baksın. Öte yandan Sayın Akıncının işini kolaylaştırmak veya engellemek meselesi söz konusu değildir. Biz Türkiye olarak garantör gücüz ve Kıbrıs Türk halkının taleplerini dikkate alırız. Partilerin veya bazı kişilerin görüşü değil Türk tarafının ortak paydası önemlidir. Keza Cenevrede, Crans Montanada KKTC ile herkesin gıpta ettiği bir işbirliğimiz oldu. Bunu herkes saptadı. Bu işbirliği devam edecek. Türk tarafı hep bir yol haritasındaki farklı yaklaşımlara koordine oldu. Bu çabanın olumlu sonucunu Cenevre ve Crans Montanada, müzakere sürecinde aldık. Bu nedenle Dışişleri Bakanı, adı neydi?.. Nikos sınırı aşmasın."

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