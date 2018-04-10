Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Böyle rezil savunma görülmedi!

    Böyle rezil savunma görülmedi!

    Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
    10.04.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

    Bankacı kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırılırken mahkemede Timuroğlu’nun avukatının yaptığı savunma pes dedirtti. Timiroğlu’nun avukatı savunmasında “Maktul, arsızca, umarsızca üste çıkmaya çalışmış, alttan almamıştır. Adeta ağabeyine kendini bilerek öldürtmek suretiyle intihar etmiştir" dedi. Kardeşini katleden Timuroğlu'nun firari olduğu dönemde de çeşitili kurşunlama, tehdit olaylarına karıştığı ortaya çıkmıştı. Timuroğlu, Danıştay Saldırısı ve Cumhuriyet'e el bombalı saldırı davalarının da sanığıydı.

    ATAŞEHİR'de bankası kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Erhan Timuroğlu, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Erhan Timuroğlu ve avukatı ile oğlundan şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki Adem Timuroğlu katıldı.

    Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi, karar verileceğini belirterek Erhan Timuroğlu'na son sözlerini sordu. Sanık Timuroğlu, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.  Erhan Timuroğlu'nun Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, müvekkili hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirtti. Olayın tasarlanarak değil, anlık geliştiğini savunan Avukat Gürdoğan, "Kendisinin çok düşmanı var. Tuvalete dahi silahla gidiyor" dedi.

    'HİÇBİR AĞABEY BÖYLESİ BİR DURUMA MÜSAADE ETMEZ'

    Ceylan Timuroğlu'nun ağabeyinin evli olan arkadaşı Bekir Teker ile birlikte yaşadığını öne süren avukat, "Maktul, arsızca, umarsızca üste çıkmaya çalışmış, alttan almamıştır. Adeta ağabeyine kendini bilerek öldürtmek suretiyle intihar etmiştir" dedi. 

    Kısa bir ara veren mahkeme, Erhan Timuroğlu'nu, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkalı geçmişi, kişilik özellikleri, fiilden sonraki davranışları ve yargılama sürecindeki davranışları gerekçesi ile bu cezadan herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, "Kanuna aykırı silah ve mermi taşıma" suçundan da sanığa 1 yıl 3 ay hapis ve 600 TL adli para cezası verdi.

    HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ!

    Erhan Timuroğlu'nun avukatı, babası, kardeşi ve duruşmayı izlemeye gelen yakınları, duruşma sonrası adliye bahçesinde basın açıklaması yaptı. Erhan Timuroğlu'nun Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan şunları söyledi:

    "Kardeşin kızı erkeği olmaz, ben bu olaya bir kardeş cinayeti olarak bakıyorum, bir kadın cinayeti olarak bakmıyorum. Burada biz haksız tahrikin olduğunu savunuyoruz. Bu savunmalarımızı dikkate almadı, bu yönden kararın adil olmadığını düşünüyoruz. Onunla alakalı da biz gereken itiraz haklarımızı kullanacağız."

    BABA 'MORALİM BOZUK' DEDİ

    Gürdoğan, "Sinemaya gitti' diye öldürdü falan gibi bir şey yok.  Hani bir replik vardır; eyvah abim derler. Böyle bir şeye hiçbir abi katlanamaz.  O da alttan almamış, aksine hakaretlerde bulununca anlık bir şey. Allah şeytana uydurmasın. Biz isterdik ki mahkemeden şu tahrik konusunu biraz dikkate alsın" diye konuştu.

    Erhan Timuroğlu'nun babası Adem Timuroğlu da, "Moralim bozuk, hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Biz ağırlaştırılmış beklemiyorduk ama ağırlaştırılmış verildi. İtiraz yolu olacak." dedi.  Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu ise, "Karar bizi tatmin etmedi, ağırlaştırılmış müebbet beklemiyorduk. Onlar kardeştiler, can ciğerlerdi. Erhan, abim ağırlaştırılmış müebbeti hak eden bir insan değil. İkisi birbirlerini çok seviyorlardı" diye konuştu.

    İDDİANAMEDEN

    Ataşehir'de evde kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdükten 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Timuroğlu'nun, "Kız kardeşini tasarlayarak kasten öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

     

    Etiketler: savunma , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri