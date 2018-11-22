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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
22.11.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Böyle pişkinlik görülmedi! 'Dayı Facebook'a atmayı unutma' 

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KONYA'nın Meram ilçesinde bulunan tarihi Kapu Camii'nin alt katındaki iş yerinin çatısında bulunan kurşun tabakayı çalan M.A.(16) gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Dayı Facebook'a atmayı unutma'' demesi şaşkınlık yarattı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Esenlerli Sokakta  meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde caminin önüne gelen M.A., Tarihi Kapu Camii'nin alt kısmında bulunan bir iş yerinin çatı kısmındaki kurşun tabakayı söktü. Daha sonra aşağıya inen M.A.,  kurşun tabakasını ayağıyla ezdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin bu anları başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler görüntülerden şüphelinin daha öncede hırsızlıktan suç kaydı bulunan M.A. olduğunu tespit etti. M.A., merkez Meram ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda gezerken gözaltına alındı. Kurşunları çaldığını itiraf eden M.A., kurşunları para karşılığında hurdacıya sattığını söyledi. Hurdacı’ya giden polis, kurşunlara el koydu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M. A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Dayı Facebook'a atmayı unutma" demesi dikkat çekti. M.A.'nın sorgusu sürüyor.

Böyle pişkinlik görülmedi Dayı Facebooka atmayı unutma

Böyle pişkinlik görülmedi Dayı Facebooka atmayı unutma


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