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    Böyle mezuniyet görülmedi

    Hürriyet Haber
    10.05.2018 - 23:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’teki Emin Ali Yaşin İlkokulu, önceki gün ilginç bir protestoya sahne oldu.

    Elif ve Ayhan Kaya, bu yıl mezun olacak oğulları Deniz’in balosu için inatla bir otelin dayatıldığını iddia ederek, sokakta ‘mezuniyet töreni’ düzenledi. Şiir okuyan Deniz’e hediyeler verilirken, pasta dağıtıldı. ‘Deniz Kaya, 200 TL vermedi! Sokakta mezun oluyor!’ yazılı pankartın açıldığı protestodan sonra şikâyet üzerine Kaya çifti hakkında polis tutanak tuttu.

    Kaya çifti, şunları anlattı: “Veliler, en uygun mezuniyet yerini tartışmak için WhatsApp’ta grup kurdu. Makul seçenekler olmasına rağmen, 200 TL karşılığında bir otelle anlaşıldığı yazıldı. Dayatılan otel, diğer önerilerden iki kat daha pahalı. Okul yöneticileri, bunun bir veli organizasyonu olduğunu, ilgilerinin bulunmadığını söyledi. Ancak başka şube de aynı otelle anlaşmış. Bir manipülasyon olduğu açık. Töreni okulda da yapmıyorlar.”

    Etiketler: istanbul , gazetehaberleri , gündem
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