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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA - İHA - AA
14.12.2018 - 20:53, Son Güncelleme:

Böyle kurtarıldılar!

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Yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

TİPİDE MAHSUR KALAN KADIN HASTA, KEPÇEYLE AMBULANSA TAŞINDI

Kars’ta etkili olan tipide mahsur kalan kadın hasta kepçeyle ambulansa taşındı. Kadın hastanın mahsur kaldığı evinden çıkarılarak ambulansa taşınması cep telefonuyla kaydedildi.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Yukarı Damlapınar köyünden hasta ihbarı alan 112 Acil Yardım ekipleri köye gitmek için yola çıktı. Ancak etkili olan kar ve tipiden dolayı ilerlemekte güçlük çeken 112 ekipleri İl Özel İdaresi’nden kapalı bulunan yolun açılması için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri ambulansı arkalarına alarak Yukarı Damlapınar köyüne geldi.

Böyle kurtarıldılar

Aşırı kar ve tipiden ambulans köye giremeyince İl Özel İdaresi’nde kepçe operatörü olan Murat Yurdalan devreye girdi. Kullandığı kepçeyle bir taraftan yol açan Yurdalan, diğer taraftan da evde mahsur kalan hastayı hazırlamalarını istedi. Eve kadar gelen Yurdalan, kadın hastayı dozerin kepçesine alarak ambulansa taşıdı.

Dozerin kepçesinde ambulansa taşınan kadın hasta burada ilk müdahale yapıldıktan sonra Selim Devlet Hastanesine götürüldü. İsmi öğrenilmeyen kadın hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
 

DAĞDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA JANDARMA YARDIM ETTİ

Van'ın Özalp ilçesinde, köyün içme suyu hattını kontrol için gittikleri dağda mahsur kalan 5 kişiyi, jandarma ekipleri kurtardı.

Böyle kurtarıldılar



Hacıali köyünden içme suyu hattını kontrole giden 10 kişiden 5'i, Pirreşit ve İshakbey dağları arasındaki bölgede olumsuz hava koşulları dolayısıyla mahsur kaldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle dönemeyen vatandaşlardan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Köylülerin kurtarılması için Helikopter Filo Komutanlığından havalanan helikopter, havanın yağışlı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle bölgeye ulaşamayarak, geri dönmek zorunda kaldı.

Havanın kararması nedeniyle zamanla yarışan jandarma, UMKE, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle zorlu bir kara yolculuğunun ardından bölgeye ulaştı.

Soğuktan donma tehlikesi geçiren köylüler, ilk müdahalenin ardından ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Böyle kurtarıldılar

MAHSUR KALAN ÇOBANLAR KURTARILDI

ANTALYA’nın Alanya ilçesi Kozarası Yaylası’nda etkili olan kar yağışında mahsur kalan çobanlar Alanya Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Alanya’nın yüksek kesimleri, dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar nedeniyle Kozarası Yaylası’nda çobanlar sürüleriyle mahsur kaldı. Çobanların imdat çağrısına Alanya Belediyesi cevap verdi. Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Sarımut Şantiyesi ekipleri Kozarası Yaylası’na ulaştı. Ekipler, kendi imkanlarıyla Alanya’ya ulaşmaya çalışan çobanları ve sürülerini bölgeden alınarak evlerine ulaştırıldı.

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