Böyle katletmişler... Dünya bu ibretlik görüntüleri izlesin

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracının geçen pazartesi görüntülediği anlarda, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdikleri görülüyor.



Sırtlarında Kalaşnikov marka silahlar taşıyan iki terörist, çok sayıda EYP'yi yolun kenarlarına tuzakladıktan sonra, biraz daha ilerleyerek bir miktar daha patlayacı yerleştiriyor.



İHA'ların takibi, TSK karargahında değerlendiriliyor. Hava unsurları harekete geçiyor. İki teröristin etkisiz hale getirildiği anlar İHA görüntülerine yansıyor.



Bu arada İHA'nın kadrajına, bir kamyonetle köylerinden çıkmak isteyen siviller giriyor.



Tuzaklanan yolda ilerleyen araç, teröristlerin döşediği patlayıcıya çarpıyor.



Hasar gören araç az ileride duruyor.



Kamyonetteki siviller, önceki patlamanın paniğiyle aracın kasasından aşağı atlayarak çevreye kaçışmaya başlıyor.



İHA görüntülerinde, bazı sivillerin araziye kaçtığı esnada EYP'ye basılması üzerine patlama meydana geliyor.



Hadisenin yaşandığı pazartesi günü terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Kurayriyah köyü, ertesi gün TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirildi.



Üç çocuğunu kaybetti



Olaydan yaralı kurtulan 60 yaşlarındaki Muhammed Nur Alo, Kurayriyah köyünün ÖSO kontrolüne girmesinin ardından bölgeye ulaşan AA muhabirine açıklamada bulundu.



Alo, hadisenin yaşandığı gün amaçlarının kamyonetle daha güvenli buldukları Ramadiye köyüne geçmek olduğunu anlattı.

Alo, "Evimden 100 metre ilerde ilk mayına yakalandık ancak araç durmadı.15 metre sonra ikinci mayının üzerinden geçtik ve patladı. O an olan oldu." diye konuştu.







Araçta 36 kişi olduklarını söyleyen Alo, şöyle konuştu:

"Kafirler, 150 metre ileriye bomba döşemişler. Araçtakilerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Yazık değil mi? 2 oğlum ve beraberlerinde bir kızım şehit oldu. Bir de genç vardı. Şu an hastanede durumu nasıl bilmiyoruz. Mayınları sivillerin geçtiği asfalt yola yerleştirmişlerdi. Bombayı gizledikleri yer asfalt. Bunun günah olduğunu bilmiyorlar mıydı? Bak, burada gitti çocuklarım. Yazık değil mi? Kız çocuğum daha 3 aylık bebekti. Ne suçu vardı?" şeklinde konuştu.



Terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösteren Alo, "Yazık değil mi? Kızımı iki parça halinde bulduk. Allah onları bildiği gibi yapsın onları hiç affetmesin. Ne bu dünyada ne de ahirette." ifadelerini kullandı.



Çocuklarının mezarı başında da güçlükle konuşan acılı baba Alo, şunları kaydetti:

"Çocuklarım Hüseyin ve Mahmut ve kızımı nasıl çıkardılar, nasıl buraya getirdiler bilmiyorum. Kafamdan ve kolumdan yaralanmıştım. Defin esnasında onlarla beraber değildim."



Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin insani erişimine gereken kolaylığı sağlıyor. Kızılhaç, Türkiye'nin verdiği güvenceler sayesinde Suriye içinden Afrin'e insani yardım ulaştırabiliyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın kentten çıkışlara izin vermediğini vurgulamayı sürdürüyor.







Köylüleri canlı kalkan yaptılar



Kurayriyah sakini Hüseyin Mansur da "Bize yaptıkları için onları dünya ahiret affetmeyeceğiz. PKK’nın uygulamaları çok kötüydü. Araplara çok farklı davranırlardı. Biz Arabız. Birlik olduk. O yüzden bize daha da sert davrandılar. Bizi her konuda sıkıştırmaya devam ettiler." diye konuştu.

"Köyden çıkmamamız için mayınlar döşediler. Gençler öldü. Bu terör işini sonlandırın. Yettiler artık." diyen Mansur, "Geldi, sivillerin arasına girdiler. Yolları ve evleri mayınladılar. Şehitler verdik." ifadesini kullandı.



Mansur, terör örgütünün çocuklu ailelerden 5 milyon Suriye lirası (yaklaşık 10 bin dolar) istediğini, aksi halde zorla silah altına aldıklarını şöyle anlattı:

"Oğlun yoksa kızını alıyorlar. Evleri basarlardı. Eğer onlara bir laf edersen gelip evini basarlardı. Bizi sürekli baskı altına tuttular. Sürekli silah altına almak için ya erkek veya bir kız istediler."



Terör örgütünün haraç da istediğini vurgulayan Mansur, "Benim zeytinliğim yok. Her şeyimi emeğimle kazandım ben. Ama benden haraç istediler. Benim bir dükkanım var. Ama her gün işe giderken benden kimliklerimi, ikametgahımı soruyorlardı. Herkes bilir benim buralı olduğumu. Bana artık sen burada mültecisin diyorlar."







Türkiye insani erişim sağladı, teröristler ise sivilleri kalkan yaptı



Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin insani erişimine gereken kolaylığı sağlıyor. Kızılhaç, Türkiye'nin verdiği güvenceler sayesinde Suriye içinden Afrin'e insani yardım ulaştırabiliyor. Terör örgütü PYD/PKK ise kentten ayrılmak isteyen sivillere engel olmaya devam ediyor.



Genelkurmay Başkanlığı, harekata ilişkin açıklamalarında sadece teröristlerin ve barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerinin hedef alındığını, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiğini vurguluyor.



Bunun bir örneği, 23 Şubat'taki operasyonda görülmüştü. TSK, Afrin'e farklı yönlerden ilerleyen iki konvoyu tespit ederek takibe almıştı. TSK, iki şüpheli konvoydan sadece mühimmat yüklü olduğu tespit edileni vururken sivillere ait konvoy hedef alınmamıştı.



YPG/PKK'nın sivillerin kentten ayrılmasını engellemesi, BM açıklamalarına da yansıdı. BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın Afrin'i ablukada tutarak, sivillerin güvenli alanlara çıkışına izin vermediğini dile getirmişti. BM Genel Sekreter yardımcılarından Lowcock da 28 Şubat'taki açıklamasında örgütün sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirtmişti.

AA, Afrin içindeki kaynaklarına dayandırarak daha önce yayımladığı haberlerinde, YPG/PKK'nın halkı canlı kalkan olarak kullanma stratejisi çerçevesinde sivilleri zorla ilçe merkezine doğru göç ettirdiğini, sivillerin yoğun yaşadığı kent merkezinin çevresine çukurlar kazıp savunma duvarları ördüğünü bildirmişti. Terör örgütü böylece, halkın bölgeden ayrılmasına izin vermeyerek kent merkezinde muhtemel bir çatışmada sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör örgütü, harekata karşı propagandasını sözde sivil ölümleri üzerine kuruyor.



AA, 6 Şubat'taki haberinde YPG/PKK'nın, Suriye'nin çeşitli bölgelerinden "dayanışma" altında getirdiği sivillerin içinde yaklaşık 500 teröristi Afrin'e soktuğunu duyurmuştu.



Diğer taraftan TSK, 24 Şubat'ta Afrin'in Maskah köyüne düzenlediği operasyon sırasında YPG/PKK'nın 80-90 yaşlarında 4 sivilin ellerini bağlayarak, çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini tespit etmiş, sivilleri kurtarmıştı.