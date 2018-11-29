Böyle kaçmış...
Esenyurt'ta bir taksici, aralarında husumet olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi'ndeki bir taksi durağının işletmecisi Yusuf Yılmaz, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, yanındaki silahla Yılmaz'a ateş ettikten sonra kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Taksi durağı önünde toplanan bazı taksiciler de olayı protesto etti.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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