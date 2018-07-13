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    BÃ¶yle iddia mÄ± olur! Duyunca sinir krizi geÃ§irdilerâ€¦

    Åžaban KARDEÅž- Onur KAYA / DHAÂ
    13.07.2018 - 15:58 | Son GÃ¼ncelleme:

    TEKÄ°RDAÄž'Ä±n KapaklÄ± ilÃ§esinde Murat Koca (29), arkadaÅŸlarÄ± ile Kazak GÃ¶lÃ¼'nÃ¼ yÃ¼zerek geÃ§me iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan girdiÄŸi suda kayboldu. Ekipler, Koca'yÄ± bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

    KapaklÄ±'da dÃ¼n akÅŸam saatlerinde iddiaya gÃ¶re, alkol alan 4 arkadaÅŸ, daha sonra Kazak GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n bulunduÄŸu mesire alanÄ±na geÃ§ti. Burada arkadaÅŸlar arasÄ±nda 'GÃ¶lÃ¼ yÃ¼zerek geÃ§ersin, geÃ§emezsin' tartÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine iddiaya girildi. Ä°ddia Ã¼zerine gÃ¶lÃ¼ yÃ¼zerek geÃ§eceÄŸini sÃ¶yleyen Murat Koca, suya girip yÃ¼zmeye baÅŸladÄ±ktan bir sÃ¼re sonra Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ± ve gÃ¶zden kayboldu. Koca'nÄ±n kÄ±yÄ±daki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n haber vermesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis, saÄŸlÄ±k ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    TekirdaÄŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Su AltÄ± Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, gÃ¶lde Murat Koca'yÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde fabrikada iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ± Murat Koca'nÄ±n eÅŸinin de hamile olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Murat Koca'nÄ±n annesi GÃ¼lÃ¼mser Koca ile eÅŸi ve yakÄ±nlarÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ iÃ§inde arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izlerken, gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

    GÃ–LDEN SU TAHLÄ°YESÄ° YAPILIYOR

    TekirdaÄŸ'Ä±n KapaklÄ± ilÃ§esinde yÃ¼zerek karÅŸÄ±ya geÃ§me iddiasÄ± Ã¼zerine girdiÄŸi Kazak GÃ¶lÃ¼'nde kaybolan Murat Koca'yÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. DalgÄ±Ã§ polisler ve AFAD suda arama yaparken, itfaiye ekipleri de gÃ¶lden su tahliyesine baÅŸladÄ±.

    KapaklÄ± KaymakamÄ± Mehmet YÃ¼zer ile Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°rfan MandalÄ± da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde inceledi. BaÅŸkan MandalÄ±, gÃ¶lÃ¼n 2,5 metre derinlikte olduÄŸunu belirterek, "Bu yÃ¼zden suyu azaltmak iÃ§in gÃ¶lden su tahliyesi yapÄ±yoruz. Ekipler de arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. UmarÄ±m en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde kaybolan kiÅŸiye ulaÅŸÄ±rÄ±z" dedi.

    BÃ¶yle iddia mÄ± olur Duyunca sinir krizi geÃ§irdilerâ€¦

    HAMÄ°LE EÅžÄ° VE ANNESÄ° SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RDÄ°

    Murat Koca'nÄ±n hamile olduÄŸu belirtilen eÅŸi Åžennur ile annesi GÃ¼lÃ¼mser Koca, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izlerken, sinir krizi geÃ§irdi. Anne ve eÅŸe ilk mÃ¼dahaleyi olay yerinde bulunan saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±.

    Etiketler: gÃ¶l , iddiaya girdiler , yÃ¼zerek geÃ§me iddiasÄ±
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