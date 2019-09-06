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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)
06.09.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Böyle hırsızlık görülmedi! Marmaris'in koylarından topladığı çöpler çalındı

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Böyle hırsızlık görülmedi! Marmaris'in koylarından topladığı çöpler çalındı

Marmaris'in cennet koylarında 23 gündür eşi ve kızı ile çevre temizliği yapan İmdat Avcı (65), topladığı 300 büyük torba dolusu çöpten 50'sinin çalındığını söyledi. Avcı, "Topladığım torbalar dolusu çöpü adada saklayarak toplu halde getirmeyi planlıyordum. Birileri kendilerine paye çıkarmak ve temizlik yaptıklarını söyleyebilmek adına bizim topladığımız çöpleri çaldı" dedi.

Muğla Valiliği'nce üst üste iki kez yılın çevrecisi seçilen ve Türkiye'nin birçok çevre kuruluşundan takdir belgesi alan İmdat Avcı, eşi Yıldız ve kızı Türkü Avcı ile birlikte 'Ozanın Türküsü' isimli 13 metrelik ahşap teknesiyle bir marinanın akaryakıt sponsorluğunda ilçe koylarında temizliğe çıktı. Yaklaşık 37 yıldır ilçenin eşsiz koylarını ailesiyle temizleyen ve çevre duyarlılığını artırmak için 70 eyleme imza atan Avcı, 23 gün boyunca turistlerin ve tatilcilerin gezi tekneleriyle uğradığı Cennet, Bedir, Nimara, Amos koylarının yanı sıra Fosforlu Mağarası çevresinde de her gün gidip gelerek temizlik yaptı.

Avcı, adalarda topladığı çöpleri büyük boy torbalara doldurup, toplu halde almak için ağaçların arasına sakladı. 23 gün sonunda dün tekrar adalara giden Avcı Ailesi, topladıkları 300 torba dolusu çöpü yükleyip Marmaris Yat Limanı'na getirdi. Avcı ve ailesi iskelede alkışlarla karşılandı. Belediye temizlik ekipleri, teknedeki çöpleri alıp imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürdü. Marina yetkilileri akaryakıt desteği verdiği aileye teşekkür etti.

''50 BÜYÜK BOY ÇÖP DOLU POŞET ÇALDILAR''

DHA'ya açıklama yapan İmdat Avcı, "23 gündür cennet koylarımızda ailemle birlikte çevre temizliği yapıyorum. Marina yetkilileri tekneme akaryakıt sağladı ve bana çöp poşeti verdi. Topladığım torbalar dolusu çöpü adada saklayarak toplu halde getirmeyi planlıyordum. Ancak birileri kendilerine paye çıkarmak ve temizlik yaptıklarını söyleyebilmek adına bizim topladığımız çöpleri çaldı. Elimiz boş dönseydik, kimsenin yüzüne bakamazdık. Hem çevreyi temizlemek için mücadele verdik, hem de geri kalan çöplerin çalınmaması için mücadele verdik. Binbir zahmetle topladığımız çöpleri orman içine saklayarak ayrıca vakit kaybına uğradık. Artık çöpler de çalınıyor. İnanılır gibi değil" dedi.

Yalancı Boğaz mevkisinde teknelerine bağlı botlarının kaybolduğunu belirten Avcı, "Çevre temizliğini yüzerek adaya çıkıp yaptığımızı gören Fransız bir aile yatlarıyla gelerek bize destek oldu. 3 gün boyunca kendi botlarını bize vererek kıyıya çıkıp temizlik yapmamızı sağladılar. Aksilikler üst üste geldi. Botumuz kayboldu. Adada zehirli böcek türleri ile uğraştık. Topladığımız çöpler çalındı. Tüm bu zorluklara rağmen temizliği bitirmenin ve bana verilen desteği yarı yolda bırakmamanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Böyle hırsızlık görülmedi Marmarisin koylarından topladığı çöpler çalındı

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