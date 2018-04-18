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    Böyle görüntülenmişti! O sapık 6 ay sonra yakalandı…

    İSTANBUL (İHA)
    18.04.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Taksim’de takım elbiseyle genç erkeklerin yanına gidip para karşılığı görüşme talep eden yaşlı adam, polis tarafından gözaltına alındı. Olaydan sonra kayıplara karışan adam 6 ay sonra ortaya çıktı.

    Taksim’de takım elbise giyerek genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edilen yaşlı adam 6 ay sonra yakalandı.

    Beyoğlu Taksim Meydanı'nda 23 Ekim 2017 tarihinde takım elbiseli yaşlı bir adam, tanımadığı 18-20 yaşlarında genç erkeklerin yanına gidip önce cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak onlarla sohbet etmeye çalıştı. Para karşılığında görüşme teklifi yaptığı iddia edilen ve sapık olduğundan şüphelenilen adam yanına oturduğu gençlere iltifatlar etti. Olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    ORTADAN KAYBOLDUKTAN 6 AY SONRA YAKALANDI

    Ekipler çalışmalarını sürdüğü esnada yaşlı adamın önceki gün Taksim Meydanı’nda görülmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine meydana gelen Önleyici Hizmet Büro Amirliği’ne bağlı ekip, Gezi Parkı’nda yürüyen adamı yakaladı. Gözaltına alınan adam ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Kimliğinin Mehmet Ali K. (70) olduğu öğrenilen şahıs, konu hakkında herhangi bir müracaat olmaması nedeniyle ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler: taksim sapığı , genç erkekler , gündem
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