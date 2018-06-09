Böyle görüntülenmişler... Sonrası korkunç

Olay, Eskisaray Mahallesindeki Özel Gözde Hastanesinde meydana geldi. Hastane yetkilileri dış cephe temizliği için başka bir firma ile anlaştı. Firmanın işçileri hastanenin bir cephesininin temizliğini yaptıktan sonra başka bir cepheye geçti. İki işçi binanın doğu cephesini temizlerken en üst kat olan 5. kattan Mehmet Ağdağ (27) isimli işçiye taşıyan halat koptu. İşçinin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tek kişilik iskeleyi taşıyan halat kopmadan dakikalar önce temizlik yapan işçiler çevre binalardaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla fotoğrafladı. Düşen işçiden geriye ölmeden dakikalar önce çekilmiş bu fotoğraflar kaldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Hastane acilinin önünde duran ambulans ile ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçe burada hayatını kaybetti. Mehmet Ağdağ’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken Hastane Müdürü Selda Dereci, dışarıdan temizlik için bir firmayla anlaştıklarını ve düşen işçinin bu firmanın elemanı olduğunu belirterek, halatın kopması sonucu işçinin yere düştüğünü dile getirdi.