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    Böyle görüntülenmişler... Sonrası korkunç

    İHA-DHA
    09.06.2018 - 21:14 | Son Güncelleme:

    Adıyaman’da özel bir hastanenin dış cephe temizliğini yapan işçiyi taşıyan halat kopunca işçi yere çakıldı. Düşme anı kameralara yansıyan işçiden ölmeden önce çekilmiş fotoğrafları kaldı.

    Olay, Eskisaray Mahallesindeki Özel Gözde Hastanesinde meydana geldi. Hastane yetkilileri dış cephe temizliği için başka bir firma ile anlaştı. Firmanın işçileri hastanenin bir cephesininin temizliğini yaptıktan sonra başka bir cepheye geçti. İki işçi binanın doğu cephesini temizlerken en üst kat olan 5. kattan Mehmet Ağdağ (27) isimli işçiye taşıyan halat koptu. İşçinin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Tek kişilik iskeleyi taşıyan halat kopmadan dakikalar önce temizlik yapan işçiler çevre binalardaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla fotoğrafladı. Düşen işçiden geriye ölmeden dakikalar önce çekilmiş bu fotoğraflar kaldı.

    HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Hastane acilinin önünde duran ambulans ile ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçe burada hayatını kaybetti. Mehmet Ağdağ’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken Hastane Müdürü Selda Dereci, dışarıdan temizlik için bir firmayla anlaştıklarını ve düşen işçinin bu firmanın elemanı olduğunu belirterek, halatın kopması sonucu işçinin yere düştüğünü dile getirdi.

    Etiketler: son dakika , haberler
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