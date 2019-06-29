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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.06.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Böyle görüntülendiler

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi çerçevesinde ormanlar ve çeşitli alanlara yerleştirilen foto kapan ile video kapanlar sayesinde izlenen yaban hayvanların doğal yaşamı gün yüzüne çıkartılıyor.

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  • Böyle görüntülendiler
  • Böyle görüntülendiler
  • Böyle görüntülendiler
  • Böyle görüntülendiler
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Dünyanın tek göç eden bozayılarının bulunduğu 2200 ile 2700 rakımlı Sarıkamış ormanları, kurt, vaşak, karaca gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunuyor.

Bu hayvanların korunarak popülasyonunun artırılması amacıyla sarıçam ormanları ile kaplı bölgede Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) izniyle KuzeyDoğa Derneği ve Iğdır Üniversitesi iş birliğinde "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi yürütülüyor.

Projeyle Sarıkamış ormanları başta olmak üzere çeşitli alanlara foto kapan ya da video kapan yerleştiren görevliler bu sayede yabani hayvanların sayısı ve yaşamına ilişkin önemli veriler elde ediyor.

Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında yerleştirilen foto kapan ve video kapanlarla yaban hayatını izlemeye devam ettiklerini söyledi.

Şekercioğlu, bir süredir yürüttükleri projede yaban hayatıyla ilgili önemli bilgiler elde ettiklerini anlatarak, "Yeni bir sezona başladık, vaşak, bozayı ve kurtları vericilerle takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar 80'den fazla yırtıcı büyük memeli yakaladık. 70'den fazlasına verici taktık." dedi.

BÖLGEDEKİ YABAN HAYATI DÖNGÜSÜ ARAŞTIRILIYOR

Bu sezon da yabani hayvanlara verici takmayı ümit etiklerini belirten Şekercioğlu, "Bu sene foto kapanları hayvanların kış yaşamını da görmek için arazide bıraktık. Bozayıların çoğu kış uykusuna yatsa da bazıları arada bir kışın kalkıp yemek arayıp tekrar yatabiliyor.

Foto kapanlar ile kurt, vaşak, bozayının yanı sıra ender de olsa artık karaca ve yaban domuzu gibi birçok yabani hayvanın görüntüsünü elde ediyoruz. Arazide video kapanlarımız da var onlar da çalışıyor, bu şekilde bölgenin yıldan yıla yaban hayatının döngüsünü araştırıyoruz." diye konuştu.

Şekercioğlu, foto kapan ve video kapanlar ile yaban hayatıyla ilgili güzel görseller elde ettiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Elimizde yaban hayatıyla ilgili çok hoş görüntüler var. Büyük ihtimalle çift olan ve beraber dolaşan iki bozayıdan biri sırtını kaşırken diğeri besleniyor. Onun dışında verici taktığımız kurtların biri de foto kapanımıza yakalanmış. Ayrıca yaban hayatı görüntüleri şu an kışın arazide bıraktığımız kameraların kartlarını alıp görüntüleri tek tek inceleyip tasnif ediyoruz. Görüntülerdeki hayvan türlerini belirliyoruz ve bu sayede bölgedeki farklı yaban hayatının türlerinin yaklaşık yoğunluğunu ve yıldan yıla değişimini de hesaplayabiliyoruz." 

ORMANLARDAKİ YABANİ HAYVANLAR GECE DAHA AKTİF

Sarıkamış ormanlarındaki doğal olmayan faaliyetlerin yoğunluğunun yaban hayatını olumsuz etkilediğini aktaran Şekercioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Foto kapanlar sayesinde ormanda doğal olmayan yani insan, araç ve evcil hayvan faaliyetlerinin de olması gerekenin çok üstünde olduğunu görüyoruz.

Her ne kadar doğal orman desek de birçok korunan ormana göre, dünyadaki örneklerle karşılaştığımızda insan, evcil hayvan özellikle otlayan büyükbaş ile küçükbaş hayvanların yanı sıra araç trafiğinin bizim ormanlarımızda olması gerekenin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu durum hem yaban hayatına daha az bir alan bırakıyor hem beslenmelerini zorlaştırıyor hem de hayvanları ürkütüyor.

Bu yüzden de yabani hayvanların insanlardan uzak durmak için ormanlarda çoğunlukla geceleri aktif oluyor."

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