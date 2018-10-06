Böyle çirkinlik tarihte yok
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylerbeyi’ndeki evinin önünde yaşanan olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakından ilgilendiğini söyleyip, “Tutumlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Akşener, MHP Üsküdar teşkilatının görevden alınmasını olumlu bulduğunu da belirterek, “Hep kadın kimliğim üzerinden tartışıldı konu ama esas konu o değil. Siyasi tarih anlatmış bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi parti genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır. Tarihte yok bu. Bunu çok manidar buluyorum” dedi.
‘UYARILARIMIZ DİKKATE ALINDI’
Dün Yenikapı’daki Elazığ tanıtım günlerini ziyaret eden Akşener, stantları gezdi. Akşener bu sırada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. McKinsey ile olan sözleşmenin iptal edilmesini değerlendiren Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu kararını elbette çok olumlu buluyoruz. Bu hizmet alınımına ilk karşı çıkan siyasi parti biziz. Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır. Teşekkür ederiz” dedi.
AYAĞINDAN AMELİYAT OLDU: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sol ayağındaki özel ayakkabı dikkat çekti. Ayağındaki ağrı sebebiyle doktora giden Akşener, bir ay önce ameliyat oldu. Akşener ameliyatıyla ilgili, “Hem bir sinir alındı ayağımdan hem bir çivi çakıldı. İyileşiyorum. Yavaş yavaş bu aparatı da atacağım” dedi.
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