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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Böyle çirkinlik tarihte yok

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Böyle çirkinlik tarihte yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylerbeyi’ndeki evinin önünde yaşanan olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakından ilgilendiğini söyleyip, “Tutumlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Akşener, MHP Üsküdar teşkilatının görevden alınmasını olumlu bulduğunu da belirterek, “Hep kadın kimliğim üzerinden tartışıldı konu ama esas konu o değil. Siyasi tarih anlatmış bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi parti genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır. Tarihte yok bu. Bunu çok manidar buluyorum” dedi.

‘UYARILARIMIZ DİKKATE ALINDI’
Dün Yenikapı’daki Elazığ tanıtım günlerini ziyaret eden Akşener, stantları gezdi. Akşener bu sırada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. McKinsey ile olan sözleşmenin iptal edilmesini değerlendiren Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu kararını elbette çok olumlu buluyoruz. Bu hizmet alınımına ilk karşı çıkan siyasi parti biziz. Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır. Teşekkür ederiz” dedi.

Böyle çirkinlik tarihte yok

AYAĞINDAN AMELİYAT OLDU:  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sol ayağındaki özel ayakkabı dikkat çekti. Ayağındaki ağrı sebebiyle doktora giden Akşener, bir ay önce ameliyat oldu. Akşener ameliyatıyla ilgili, “Hem bir sinir alındı ayağımdan hem bir çivi çakıldı. İyileşiyorum. Yavaş yavaş bu aparatı da atacağım” dedi.

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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