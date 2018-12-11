İçinde servet olan kasayı el arabasıyla çaldılar!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçinde servet olan kasayı el arabasıyla çaldılar!
GeriGündem İçinde servet olan kasayı el arabasıyla çaldılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
11.12.2018 - 16:23, Son Güncelleme:

İçinde servet olan kasayı el arabasıyla çaldılar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdikleri evde içinde yaklaşık 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ve tapuların bulunduğu kasayı el arabasına yükleyerek çalan kadınlar, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı. El arabası ile kasayı götürmeleri güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerden birisi elinden tuttuğu çocuğu, kucağında bebeği ile adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mimar Sinan Mahallesi 46. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatih T. İsimli bir vatandaşa ait eve giren 2 kadın, evde içinde yaklaşık 650 bin TL değerinde 2 kilo 800 gram altın, 13 adet altın bilezik, 5 adet yüzük, 1 adet pırlanta yüzük, altın set, 100 gram kelepçe, 12 adet çeyrek altın, 1 adet cumhuriyet altın, 1 adet oltu taşı tespih ve tapu senetlerinin olduğu kasayı çaldı. Kasayı evden dışarı çıkartan şahıslar daha sonra kasayı yükledikleri el arabasıyla olay yerinden uzaklaştılar. Evin soyulduğunu anlayan Fatih T. ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İçinde servet olan kasayı el arabasıyla çaldılar

Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların Y.A. ve S.Ö. olduğu tespit edildi. Kırıkkale’de oldukları tespit edilen Y.A. ve S.Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.A. ve S.Ö., Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, şahıslar tarafından çalınan altınların bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. ve S.Ö., Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan birisi elinden tuttuğu çocuğu ve kucağındaki bebeği ile polis aracına bindirildi.

Öte yandan şahısların çaldıkları şahısların çaldıkları kasayı el arabası ile taşıması güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadınların yürüyerek gittikleri evden el arabası içeresinde koydukları kasa ile çıktıkları ve kasayı el arabası ile taşımaları görülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silahlı saldırı.... Emniyet Müdürü'nden acı haber

Rize Emniyet Müdürü’ne silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Şok detaylar... Tayinle ilgili konuştu, silahını alıp geri döndü

Şampiyon dansçının acılı babası konuştu: '7 ay sonra düğünü vardı, 20 Aralık'ta askere gidecekti'

CHP- İYİ Parti ittifakında ikinci kriz! Son 24 saat...