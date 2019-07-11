Böyle boşanma davası görülmedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBöyle boşanma davası görülmedi
GeriGündem Böyle boşanma davası görülmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MERSİN, (DHA)
11.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Böyle boşanma davası görülmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Böyle boşanma davası görülmedi

MERSİN'de boşanma davasına gelen 1 çocuk babası A.G. (38), yükseklik korkusu nedeniyle 5'inci kattaki duruşma saloluna çıkamadı. Bunun üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı 2'nci kattaki başka salonda yapıp, çifti boşadı.

Mersin Adliyesi'nde ilginç bir dava görüldü. 11 yıllık evli A.G., ile B.G. (29)  anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Çiftin anlaşmalı olarak açtığı dava Mersin 5'inci Aile Mahkemesi'nde görüldü. Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında davalı 1 çocuk babası A.G. yükseklik fobisi olması nedeni ile adliyenin ikinci katına kadar çıkabildi.

Daha fazla kat çıkamayan A.G., 5'inci katta devam eden duruşmaya katılamadı. Mahkemede başkanı hakim, davalının A.G.'nin neden duruşmaya gelmediğini sorunca, B.G., eşinin asansör ve yükseklik fobisi nedeni ile ancak yürüyerek 2’nci katta kadar çıkabildiğini söyledi.

Bunun üzerine mahkeme hakimi duruşmanın 2'nci katta boş olan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülmesi yönünde ara karar verdi. 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen anlaşmalı boşanma davasında tarafları dinleyen hakim, çifti boşamaya karar verdi. 

Duruşma sonunda B.G.’nin avukatı Yılmaz Can, yıllardır avukatlık yapmasına rağmen ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Son ana kadar davalıyı yukarıya çıkarmaya çalıştıysak da davalının çarpıntısı olması sebebiyle ikinci kata kadar getirebildik.

Duruşmada mahkeme hakimine durumu izah ettik. Sağ olsun mahkeme hakimi anlayışlı ve örnek bir davranışa imza atarak, usul ekonomisi ilkesini de nazara alarak yeter ki vatandaşın işi görülsün yaklaşımıyla duruşmanın ikinci katta görülmesi yönündeki talebimizi kabul etti ve sonuç olarak tarafları boşadı" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Türkiye'nin Maldivleri'ne beton komşu! Geçmiş olsun Salda
Muğla'daki orman yangınıyla ilgili son dakika açıklaması... Yangın kontrol altına alındı
Üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü... Kuzey Ege'yi fırtına vurdu
Sıcaklık 8 derece birden düşecek! 90 km fırtına...