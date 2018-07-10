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    Böyle bir acı olamaz... Her sözü yürek yaktı

    İHA
    10.07.2018 - 14:39 | Son Güncelleme:

    Türkiye’yi yasa boğan kazasında hayatını kaybedenlerin en küçüğü olan 5 aylık Beren bebeğin babası Melih Kurtuluş kaza sonrası yaşadıklarını anlattı. Acısı yüzüne yansıyan ve kelimeler boğazına düğümlenen baba Melih Kurtuluş; “Eşimi ve sadece bebeğimi değil eşimin ablasını da kaybettim. Eşimin diğer ablasının kızını da kaybettik. Vefat eden baldızımın kaybettiğimiz baldızımızı çocuğu da şu an devlet hastanesinde yoğun bakımda yatıyor bildiğimiz kadarıyla” dedi.

    "Bir tek Kemal’im kurtuldu kazadan" diyen acılı baba Kurtuluş, “Lüleburgaz’a gittiler. Hiç trene binmemişti Kemal’im. Bir organizasyon yapmışlar sırf trene binmek için gittiler. Başka hiçbir şey yoktu. Aynı trenle gittiler aynı trenle dönemediler” diye konuştu 

    'MESAJ ATTI 10 DAKİKA SONRA ALIRSIN' DEDİ

    Eşinin kazadan 10 dakika önce kendisine mesaj attığını belirten Melih Kurtuluş, “ Mesaj attı bana 10 dakikaya duraktayım alırsın beni dedi. Gittim tren istasyonuna bir haber geldi tren raydan çıkmış. İçimiz parçalandı hemen gittik olay yerine zaten ilk gidenlerden biri benim, oğlumu nasıl çıkarttılar hiç bilmiyorum. Oğlumu en önde gördüm raylarda oturuyordu. Bacanağımın eşi falan da trendeydi onlar çıkartmışlar zannettim. Baktım iyiydi bir umut dedim, oğlum kurtulduysa diğerleri de kurtulmuştur. Hep aradık ama sonra facebookta bir doktor paylaşmış herhalde hastanelerdi. Aradık hastane hastane sonunda polis teşhis için çağırdı orada eşimi de baldızımı da gördüm en son Beren’imi de gördüm sizlere ömür işte” şeklinde konuştu. 

    'CANIMIZ YANDI'

    Raylar üzerinde 3 yaşındaki evladı Kemal’i gördüğü anda hissettiklerini de aktaran Kurtuluş, “Kemal’im çıktı dediysem öbürküler de eşimde kurtulmuş belki yaralıdır dedim. Belki çıkmışlardır dedim baktım ama göremedim nereden çıkartıldıklarını da görmedim. Zaten yaralıların hepsine baktım. Gece saat 12 buçuğa kadar oradaydım yaralılar içinde yoktu. Dedim belki helikopterle arka taraftan gitmiştir. Oradan çıkanları göremedim çünkü hepsini traktörlerle taşıdılar. Hiç gidilebilecek gibi bir yer değildi zaten. İşte sonuç, sonuç böyle. Canımız yandı” dedi. 

     

    Etiketler: Çorlu , tren kazası
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