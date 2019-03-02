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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA-İHA
02.03.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Böyle beklediler... İsmi okunan büyük sevinç yaşadı

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Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna bin yeraltı pano üretim işçisi alımı kura töreni sabah saatlerinde başladı. Salona sığmayan kalabalık kura çekimini saatlerce dışarıda bekleyerek takip etti. TTK kura çekimi sona ererken ismi okunanlar büyük sevinç yaşadı. Yanındakilere sarılan gençler, cep telefonuyla ailelerine mutlu haberi verdi.

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  • Kura çekimini soğukta saatlerce ekrandan takip ettiler
  • Kura çekimini soğukta saatlerce ekrandan takip ettiler
  • Kura çekimini soğukta saatlerce ekrandan takip ettiler
  • Kura çekimini soğukta saatlerce ekrandan takip ettiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bin yeraltı pano üretim işçisi alımı için kura çekimine sabahın erken saatlerinden itibaren büyük katılım oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla sabah saatlerinde başlayan programda salona sığmayan kalabalık kura çekimini saatlerce dışarıda bekleyerek takip etti. İşe girmek için saatlerce dışarıda soğuk havada bekleyen vatandaşlar 26 bin 123 kişi arasından seçilmeyi bekledi. 

Katılımın yüksek olmasına rağmen ümitli olduklarını ifade eden vatandaşlar “Sabahtan beri bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Hem ekrandan hem de internet sitelerinden takip ediyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur” dedi.  Kura çekimi akşama doğru sona erdi. 

İSMİ OKUNAN BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Adaylardan Bayram Arslan (26) da isminin okunmasının ardından babasını telefonla arayarak mutluluğunu paylaştı.

Madenlerde çalışmak için bir süre önce Trabzon’dan Zonguldak’a geldiğini anlatan Bayram Arslan, "Şansıma çıktı. Allah nasip etti. Çok dua ettim. İçime doğmuştu. Babam haber bekliyor, ailem haber bekliyor. Sadece babamı arayabildim. Çok heyecanlıyım. Hepsi sevinecek. Madende çalışıyorum. Şansa çıktı. Devlet güvencesi altında çalışacaksın. Özelde çalışıyorum ben. Devlet işi sonuçta. Arkanı devlete yaslamış gibi oluyorsun" dedi.

Kurayı izlemeye gelen Yakup Kürekçi de oğlunun ismini duyunca büyük sevinç yaşadı. Yanındakilere sarılan Yakup Kürekçi, oğlu Bünyamin Kürekçi’nin yerine kurayı izlemeye geldiğini söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Yakup Kürekçi, "Allah herkese nasip etsin. Kimse işsiz kalmasın. Oğluma çıktı. Oğlum çalışmıyor. Kozlu ilçesinde kendisi, o gelmedi, ben merak ettim geldim. Çok sevindim. Çoluğa çocuğa bakabilecek. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu kura çekimi tamamlandı TTK kura çekimi
Türkiye Taş Kömürü Kurumu kura çekimi tamamlandı! TTK kura çekimi
TTK kura çekimleri sona erdi
TTK kura çekimleri sona erdi
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