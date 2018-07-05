Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Böyle anlattı: ‘Fuhuş için benim evimi kullanıyordu…’

    Böyle anlattı: ‘Fuhuş için benim evimi kullanıyordu…’

    Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) / İHA
    05.07.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Bursa'da, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Hülya B.'yi (28) bıçakla öldüren tutuklu sanık Doğan Sönmez (63) hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sönmez için 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası talep edildi.

    Bursa’da kendisini dolandırdığı iddiasıyla bir kadını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

    Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan S. (63), kendisini 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla Hülya B. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Doğan S. genç kadını karnından ve göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kadın cinayetine müebbet talebi
    daha fazla video için

    Savcılık Doğan S. hakkındaki iddianameyi tamamladı. Sanık hakkında ‘kasten öldürmek’ suçundan Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Doğan S. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

    FUHUŞ İÇİN BENİM EVİMİ KULLANIYORDU’

    Doğan S'nin ifadesinde, “Hülya fuhuş için benim evimi kullanıyordu. Daha önce kendisiyle tartıştık. Ben cezaevinden çıktıktan sonra evimin mühürlü olduğunu gördüm. İçeri girdiğimde eşyalar yoktu. Ankara yolundaki benzin istasyonundaki arkadaşımın yanına giderken iki bira içtim. Hülya'nın fuhuş için beklediği yerden geçerken onu gördüm. Ters cevap verince aramızda tartışma çıktı. Ben de kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.

    Etiketler: cinayet , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri