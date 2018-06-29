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    Boyları 4 metre... Gören gözlerine inanamadı

    İHA
    29.06.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bahçesindeki sazlıkların arasında 4 metrelik 312 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimlerin tespiti amacıyla yapılan arazi aramasında İ.Ö. isimli şüpheliye ait tarlanın kenarında kamışlık alan içerisinde boyları 2 ile 4 metre arasında değişen 312 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bahçe sahibi İ.Ö. adli makamların talimatıyla gözaltına alındı.

    Boyları 4 metre... Gören gözlerine inanamadı

    Jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden sökülen 4 metrelik kenevir bitkileri, imha edilmek üzere Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

    Gözaltındaki şüpheli İ.Ö.'nün ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

    Boyları 4 metre... Gören gözlerine inanamadı

    Etiketler: kenevir tarlası , son dakika , haberler
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