Boydak kardeşlerle ilgili karar 7 Haziran'a kaldı

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak kardeşler ile tutuksuz sanıklar Bekir, Mustafa ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ hazır bulundu. Tutuklu sanık Boydak Holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklardan Erol Boydak ile Halit Bayhan ise duruşmaya katılmadı.

Davada 8'inci duruşmanın 5'inci günde sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmaları tamamlandı. Duruşmada avukat Bülent Hayri Acar, tüm sanıklar yönünden esasa ilişkin genel bir savunma yaparak, müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıkların, tutukluluk durumlarının devamını kararlaştırarak, tüm sanıklara son sözlerini sormak ve karar vermek için duruşmayı 7 Haziran saat 13.00'e erteledi.

5 GÜN SÜREN DURUŞMADA NELER OLDU?

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen pazartesi günü başlayan Boydak kardeşlerin 8'nci kez hakim karşısına çıktığı duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıklardan Halit Bayhan, Bekir, İlyas ve Erol Boydak ile aynı davada tutuklu yargılanan Şükrü Boydak'ın damadı tutuksuz sanık Murat Bozdağ savunma yaptı. Aynı gün öğleden sonraki oturum ise Şükrü ve Hacı Boydak kardeşlerin savunmalarıyla devam etti. Salı günü ise ilk olarak Boydak Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak SEGBİS aracılığıyla, yarım kalan savunmasını tamamladı. Hacı Boydak'ın ardından ise kardeşi Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın savunması alındı. Gün boyu savunma yapan Memduh Boydak, mahkeme başkanının duruşmaya ara vermesinin ardından yaklaşık 7 saat süren savunmasını Çarşamba günü tamamladı. Memduh Boydak'ın savunmasını tamamlamasının ardından da son olarak Boydak Holding eski yöneticilerinden ve Kayseri Sanayi Odası eski Başkanı olan tutuksuz sanık Mustafa Boydak savunma yaptı. Duruşmanın 4'üncü günün de ise bazı sanık avukatları esasa ilişkin savunmalarını yaptı. Ardından ise avukat Bülent Hayri Acar tüm sanıklar yönünden esasa ilişkin genel savunma yapmaya başladı. Avukat Acar, savunmasını bugün bitirdi ve tüm sanıkların beraatlerini istedi.