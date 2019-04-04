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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.04.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Boydak Holding'in FETÖ sanığı eski finans müdürünün hapis cezası belli oldu

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Boydak Holding'in FETÖ sanığı eski finans müdürünün hapis cezası belli oldu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan, Boydak Holding'in eski finans müdürüne 7 yıl 6 ay, aynı birimde daha önce şef olarak görev yapan kişiye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar Boydak Holding'in eski finans müdürü Talat Bayrakdar ve eski şef Ahmet K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Bayrakdar, önceki celsede, "2008'de Türkiye Finans'ın Suudilere satılması nedeniyle gelen 580 milyon dolar, holdingin havuz hesabına yatırıldı. Bu hesabın denetimini finans koordinatörü M.K. yapıyordu. Hacı, Şükrü, Memduh, Mustafa, Yusuf ve Bekir Boydak, hesabın ortaklarıydı. Daha sonra 3 kişi daha katıldı. Bu hesapta Mustafa Boydak'ın talimatlarıyla işlemler yapılırdı. Kime ne verdiler bilmezdik. Sorgulama şansımız da yoktu." yönündeki ifadesini yineledi. 
"FETÖ'cü değilim, suçlamaları reddediyorum." diyen Bayrakdar, beraatini istedi.

Sanık Ahmet K'nin avukatı ise esasa ilişkin savunmasında, ortada 580 milyon dolar havuz hesabı olduğunu, daha önce Boydak Holding'in eski finans müdürü Talat Bayrakdar'ın altında görev yapan müvekkilinin üstlerinden gelen emir ve talimatlar doğrultusunda çeşitli işlemler yaptığını, bunları sorgulama yetkisi bulunmadığını öne sürdü.

Kapatılan Bank Asya'ya destek amaçlı yatırılan 1 milyon doların da 100-150 hesap açılarak yatırıldığını kaydeden avukat, müvekkilinin Boydak Holding'e kayyum atandıktan sonra MASAK'a bütün bildiklerini anlattığını, şirkete atanan kayyum heyetine her türlü bilgi ve belge konusunda yardım ettiğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bayrakdar'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Ahmet K'nın etkin pişmanlığı ile kolluk kuvvetleri ve finans yetkililerine yardımda bulunması nedeniyle bu cezayı 1 yıl 6 ay 22 güne indirip hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 

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