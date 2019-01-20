Boydak, adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest
Kayseri Havalimanı’nda umreye gitmek isterken üzerinde yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla yakalanan Sami Boydak dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Boydak, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bank Asya’ya mali destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, Boydak Ailesi’nden 6 sanık ile birlikte tutuksuz yargılanan Sami Boydak, etkin pişmanlığı kabul edilerek, “terör örgütüne üye olmak” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
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