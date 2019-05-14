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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Boyalı protestoya 6 bin TL para cezası

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Boyalı protestoya 6 bin TL para cezası

ETHEM Sarısülük cinayeti davasında sanık polisin tutuksuz yargılanma kararı üzerine adliye kapısına kırmızı boya atarak tepki gösteren ressam Sema Yayla’ya 6 bin TL para cezası verildi.

2013 yılında Gezi eylemlerine destek amacıyla Ankara’da yapılan gösteride, Ethem Sarısülük, Polis Memuru Ahmet Şahbaz’ın silahından çıkan kurşun sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polisin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Ressam Sema Yayla, bunun üzerine adliyenin (C) kapısına kırmızı boya attı. Yayla hakkında “kamu malına zarar verme” suçundan Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yayla savunmasında, “Performans sanatı, sanatçının kendi bedeniyle kitle önünde düşüncelerini ifade etmesidir. Bu bir tür performans sanatıdır. Cama boya atmak zarar verme niteliğinde kabul edilemez. Çünkü boya silinebilir niteliktedir” dedi. ETHEM Sarısülük cinayeti davasında sanık polisin tutuksuz yargılanma kararı üzerine adliye kapısına kırmızı boya atarak tepki gösteren ressam Sema Yayla’ya 6 bin TL para cezası verildi. 2013 yılında Gezi eylemlerine destek amacıyla Ankara’da yapılan gösteride, Ethem Sarısülük, Polis Memuru Ahmet Şahbaz’ın silahından çıkan kurşun sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polisin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Ressam Sema Yayla, bunun üzerine adliyenin (C) kapısına kırmızı boya attı. Yayla hakkında “kamu malına zarar verme” suçundan Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yayla savunmasında, “Performans sanatı, sanatçının kendi bedeniyle kitle önünde düşüncelerini ifade etmesidir. Bu bir tür performans sanatıdır. Cama boya atmak zarar verme niteliğinde kabul edilemez. Çünkü boya silinebilir niteliktedir” dedi.

Boyalı protestoya 6 bin TL para cezası

BU SANAT BİÇİMİ HUKUKA UYGUN DEĞİL

Mahkeme, Yayla’ya kamu malına zarar suçundan 6 bin TL para cezası verdi. Gerekçeli kararda “sanık savunmasında geçen sanat biçiminin ise hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmeyeceği...” ifadesi yer aldı. Avukat Mustafa Gökhan Tekşen, 11 Mayıs’ta yerel mahkeme kararını İstinaf’a taşırken “Ethem Sarısülük’ü vuran polis 15 bin 200 TL para cezası aldı. Bunun protesto eden müvekkile ise 6 bin TL para cezası verildi” dedi. 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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