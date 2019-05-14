Boyalı protestoya 6 bin TL para cezası
ETHEM Sarısülük cinayeti davasında sanık polisin tutuksuz yargılanma kararı üzerine adliye kapısına kırmızı boya atarak tepki gösteren ressam Sema Yayla’ya 6 bin TL para cezası verildi.
2013 yılında Gezi eylemlerine destek amacıyla Ankara’da yapılan gösteride, Ethem Sarısülük, Polis Memuru Ahmet Şahbaz’ın silahından çıkan kurşun sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polisin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Ressam Sema Yayla, bunun üzerine adliyenin (C) kapısına kırmızı boya attı. Yayla hakkında “kamu malına zarar verme” suçundan Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yayla savunmasında, “Performans sanatı, sanatçının kendi bedeniyle kitle önünde düşüncelerini ifade etmesidir. Bu bir tür performans sanatıdır. Cama boya atmak zarar verme niteliğinde kabul edilemez. Çünkü boya silinebilir niteliktedir” dedi. ETHEM Sarısülük cinayeti davasında sanık polisin tutuksuz yargılanma kararı üzerine adliye kapısına kırmızı boya atarak tepki gösteren ressam Sema Yayla’ya 6 bin TL para cezası verildi. 2013 yılında Gezi eylemlerine destek amacıyla Ankara’da yapılan gösteride, Ethem Sarısülük, Polis Memuru Ahmet Şahbaz’ın silahından çıkan kurşun sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polisin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Ressam Sema Yayla, bunun üzerine adliyenin (C) kapısına kırmızı boya attı. Yayla hakkında “kamu malına zarar verme” suçundan Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yayla savunmasında, “Performans sanatı, sanatçının kendi bedeniyle kitle önünde düşüncelerini ifade etmesidir. Bu bir tür performans sanatıdır. Cama boya atmak zarar verme niteliğinde kabul edilemez. Çünkü boya silinebilir niteliktedir” dedi.
BU SANAT BİÇİMİ HUKUKA UYGUN DEĞİL
Mahkeme, Yayla’ya kamu malına zarar suçundan 6 bin TL para cezası verdi. Gerekçeli kararda “sanık savunmasında geçen sanat biçiminin ise hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmeyeceği...” ifadesi yer aldı. Avukat Mustafa Gökhan Tekşen, 11 Mayıs’ta yerel mahkeme kararını İstinaf’a taşırken “Ethem Sarısülük’ü vuran polis 15 bin 200 TL para cezası aldı. Bunun protesto eden müvekkile ise 6 bin TL para cezası verildi” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle