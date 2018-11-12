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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.11.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

'Boy yasağı'na takılan 5 ton 842 kilo balığa el konuldu

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'Boy yasağı'na takılan 5 ton 842 kilo balığa el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Samsun, Ordu, Giresun ve Sinop'ta eş zamanlı yapılan denetimlerde boy yasağına uymayan 4 ton 632 kilogram istavrit, 970 kilogram lüfer, 156 kilogram barbun ve 84 kilogram mezgite el konuldu.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli Ordu, Sinop ve Giresun'da eş zamanlı denetimler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Samsun Balık Hali başta olmak üzere gemilerin karaya çıkış noktaları, balıkçı gemileri, nakil araçları, balık halleri, işleme tesisleri, depolar ve perakende satış yerleri dahil olmak üzere 259 noktada denetim yapıldığı kaydedildi.

Balık boyu yasağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avlanan ve boy yasağına uymayan 4 bin 632 kilogram istavrit, 970 kilogram lüfer, 156 kilogram barbun ve 84 kilogram mezgit balığına el konulmuştur.

Ayrıca standartlara uymayan 2 adet av aracına da el konulmuştur. Denetim ekipleri tarafından el konulan su ürünlerinin satışı yapılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 43 işletmeye ise yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulanmıştır.

Su ürünleri denetimleri av sezonu boyunca devam edecektir. Balıkçılar, su ürünleri komisyoncuları ve perakendecilerin getirilen yasaklara uyma mecburiyeti vardır. Özellikle limit altındaki balıkları avlamamaları ve satışını yapmamaları gerekmektedir."

 

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