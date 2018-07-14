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    Botulizm nedir?

    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 15:58 | Son Güncelleme:

    Hemen ve yeterli tedavi edilmezse yüksek ölüm oranına sahip olan botulizm hastalığının etkeni Clostridium Botulinum'dur. Toksini ısıyla değişme eğilimindedir ve 80°C'de 10 dakika veya daha fazla sürede ısıtma ile yok edilebilir. Peki botulizm tam olarak nedir?

    Gıda kaynaklı botulizm mikroorganizmanın gelişimi esnasında üretilen toksini içeren gıdanın tüketilmesi ile oluşan ciddi bir gıda zehirlenmesidir. Botulismus toksini, konserve mısır, biber, yeşil fasulye, çorba, pancar, kuşkonmaz, mantar, olgun zeytin, ıspanak, ton balığı, tavuk ve tavuk ciğeri ve ciğer kafa ve hafif öğle yemeği etleri, jambon, sosis, doldurulmuş patlıcan, ıstakoz ve tütsülenmiş ve tuzlanmış balık gibi gıdalarda saptanmıştır. Yıllık olarak kaydedilen birçok salgının, yetersiz işlenmiş gıdalarla, ev yapımı konservelerle alakalı olduğu görülmüştür. Zaman zaman ticari üretilen gıdalarda da rastlanmıştır. Sosisler, et ürünleri, konserve sebzeler ve deniz ürünleri insan botulizmi için en sık karşılaşılan gıda ürünleridir.

    Botulizm belirtileri neler?

    Gıda kaynaklı botulizm (aslında gıda kaynaklı intoksikasyon-zehirlenme) bakteri tarafından üretilen toksin içeren gıdanın tüketilmesi ile ortaya çıkan hastalıktır. Kuluçka süresi 4 saat ile 8 gün arasında değişmesine rağmen, gıda kaynaklı botulizmin başlangıç belirtileri toksinli gıdanın tüketiminden sonraki 18-36 saat arasında ortaya çıkmaktadır.Zehirlenmenin erken belirtileri, belirgin halsizlik, zayıflık ve baş dönmesidir.

    Bulanık görme ve çift görme, ağız kuruluğu, konuşma ve yutkunmada zorluk çekme, kalp atımında azalma, tansiyon düşüklüğü, nefes alıp vermede zorluk, diğer kasların zayıflığı, ağrılı şişmeler, ciltte beklenmedik renk değişiklikleri, terleme bozuklukları, karın ağrısı, bulantı, kusma ve kabızlık genel belirtileri arasında yer almaktadır. Tedavi edilmediği takdirde yüksek ölüm oranına sahiptir. 

    Korunmak için neler yapılır?

    Ev konservelerinin hazırlanması sırasında yeterli ısı ve basınç uygulanmak ve tüketilmeden önce 10 dakika kaynatmak gerekir.• Şişmiş konservelerin açılmaması, kokuşmuş besinlerin yenilmemesi gerekir.• Mikrodalga fırınlar ne sporu öldürür ne de toksini etkisiz hale getirir.

    Etiketler: Botulizm nedir
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