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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (AA)
16.11.2018 - 00:23, Son Güncelleme:

BOTAŞ'tan "Artvin ve Şırnak'a doğal gaz" açıklaması

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BOTAŞ'tan "Artvin ve Şırnak'a doğal gaz" açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, "Artvin ve Şırnak illerine doğal gaz müjdesi yıl sonuna kaldı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, ulusal bir gazetede dün yayımlanan haberde gerçek dışı ifadelere yer verildiği ve haberin kamuoyunda yanlış algı oluşmasına yol açtığı belirtildi.

Artvin ve Şırnak'a doğal gaz arzını sağlayan boru hatlarında kabul çalışmalarının 10 Kasım'da tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu haberde yer alan 'Artvin ve Şırnak illerine doğal gaz müjdesi yıl sonuna kaldı' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Artvin'e doğal gaz arzını sağlayan 10 inç çapında ve 108 kilometre uzunluğundaki boru hattı ve nihai noktasındaki Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'nun kabul çalışmaları 10 Kasım'da tamamlanmış olup, aynı gün itibarıyla şehir içi dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan Akmercan Artvin Doğal Gaz Dağıtım AŞ'ye doğal gaz teslimatı yapılmıştır.

Diğer taraftan, Şırnak'a doğal gaz arzını sağlayan 40 inç çapında ve 185 kilometre uzunluğundaki boru hattı ve Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'nun kabul çalışmaları da 10 Kasım'da tamamlanmıştır. Anılan tarih itibarıyla şehir içi dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan Akmercan Hakkari-Şırnak Doğal Gaz Dağıtım AŞ'ye doğal gaz teslimatı yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı 1. Yüz Günlük İcraat Programı kapsamında 'doğal gaz erişim imkanı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona yükseltilmesi' amacına yönelik olarak 40 yeni yerleşim yeri (ilçe/belde) ile Şırnak ve Artvin'e doğal gaz arzı sağlanması hedeflenmiş olup, 42 yeni yerleşim yerine ve söz konusu il merkezlerine doğal gaz arzı sağlanmıştır." 

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