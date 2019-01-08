BOTAŞ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvurularını 4 Ocak tarihine kadar İŞKUR üzerinden alan BOTAŞ, sürecin tamamlanmasının ardından bünyesinde 186 personel istihdam edecek. Mühendis, teknisyen, sağlık memuru ve büro görevlisi gibi birçok alanda alım yapacak olan BOTAŞ, değerlendirme sürecinin ardından sözlü sınav tarihini duyuracak. Peki, BOTAŞ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Farklı branşlarda toplam 186 personel alımı yapacak olan BOTAŞ, ilan sürecinin 4 Ocak tarihinde tamamlanmasının ardından sözlü mülakat ve diğer detayları kendi internet sitesi üzerinden duyuracak. Peki, BOTAŞ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BOTAŞ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
186 kişinin istihdam edileceği BOTAŞ'ta değerlendirme süreci devam ediyor. 4 Ocak tarihinde tamamlanan başvuru sürecinin ardından değerlendirme sürecine geçen BOTAŞ, sözlü mülakat detaylarını kendi internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Nihai listede yer alacak adaylara evrak teslimi de bu duyurunun içerisinde yer alacak.
Sonuçların kısa süre içerisinde BOTAŞ'ın internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme olması halinde detayları haberimizden okuyabilirsiniz.
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