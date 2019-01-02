BOTAŞ personel alımı için son 2 gün! 186 personel alınacak
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), bünyesinde istihdam etmek üzere 186 personel alımı başvurularını kabul ediyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan BOTAŞ personel alımı başvurusu, mühendis, teknisyen, sağlık memuru ve büro görevlisi gibi sınıflarda yapılacak. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu için şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BOTAŞ personel alımı 31 Aralık Pazartesi günü İŞKUR üzerinden erişime açıldı. 186 kişiyi bünyesine alacak olan BOTAŞ, başvuruda bulunacak olan adaylardan bazı koşullar talep edecek. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
BOTAŞ personel alımı başvurusu 4 Ocak tarihinde sona erecek.
Bazı mühendislik bölümleri için aranan şartlar şu şekilde olacak;
1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak
olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat eden adayların 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar)
gerekmektedir.
31 Aralık tarihinde aktif olan başvuru ekranı için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
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