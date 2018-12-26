BOTAŞ İŞKUR üzerinden 186 personel alımı yapacak
BOTAŞ, personel alımı için duyuru gerçekleştirdi. Mühendis, teknisyen, sağlık memuru büro görevlisi gibi birçok pozisyonda alım yapacak olan BOTAŞ, personel alımı hakkında detayları ilan aracılığıyla paylaştı. Peki, BOTAŞ personel alımı başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte, 186 personel alımı için merakla araştırılan o detaylar
BOTAŞ personel alımı sürecini İŞKUR üzerinden tamamlayacak. Adaylarda aranan genel şartlar haricinde tecrübe ve nitelik şartlarını da ilan aracılığıyla listeleyen BOTAŞ, 31 Aralık-4 Ocak tarih aralığında başvuruları tamamlayacak.
HANGİ BÖLÜMLERDE ALIM YAPILACAK?
Türkiye'nin birçok ilinde yapılacak olan alımlar, genellikle mühendis, sağlık memuru, teknisyen ve uzman yardımcısı pozisyonlarında gerçekleşecek.
Bazı mühendislik bölümleri için aranan şartlar;
1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.
2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak
olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat eden adayların 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar)
gerekmektedir.
31 Aralık tarihinde aktif olacak olan başvuru ekranı için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle