BOTAŞ İŞKUR aracılığıyla 154 personel alımı yapacak
BOTAŞ ( Boru Hatları ile Petrol Taşıma Genel Müdürlüğü) A.Ş personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre BOTAŞ, İŞKUR aracılığıyla önlisans ve lisans mezunları olmak üzere toplamda 154 personel alımı yapacak. İşte BOTAŞ personel alımı için detaylı bilgiler ve başvuru detayları
BOTAŞ 154 kişilik personel alım duyurusunda yer alan ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak İlanlar, 31.12.2019-04.01.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinde yayımlanacak.
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
BOTAŞ personel ihtiyacı olduğunda Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) talepte bulunmakta olup adayların İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir. Alınacak adayda aranacak nitelikler (KPSS/YDS puanı vb), adayların hangi şehirde istihdam edilecekleri, iş başı yapılacak unvan vb bilgilerin tamamı ilanda yer almaktadır.
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