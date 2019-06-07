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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
07.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Botanik parktaki yavru karaca ilgi odağı oldu

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Botanik parktaki yavru karaca ilgi odağı oldu

TRABZON'da vatandaşlar tarafından fındık bahçesinde bitkin halde bulunup koruma altına alınan 1 aylık karaca yavrusu, hayvan bakım merkezindeki 3 aylık bakımının ardından hayvanlar için oluşturulan özel alana konulduğu Trabzon Botanik Park'ta, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 'Ömrüm' adı verilen sevimli karacanın bakımını üstlenen Botanik Park görevlisi Derya Saka, özenle baktığı karacaya çok alıştığını söyledi.

Ortahisar ilçesinde fındık bahçesinde aç ve bitkin halde karaca yavrusunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, annesini kaybettiği için kaybolduğu belirlenen 1 aylık yavru karacayı ilk müdahalesinin ardından korumaya aldı.

Botanik parktaki yavru karaca ilgi odağı oldu


Sevimli karaca, hayvan bakım merkezindeki 3 aylık bakımının ardından 130 türde yaklaşık 11 bin bitkinin yer aldığı Trabzon Botanik Park'ta hayvanlar için oluşturulan özel alana konuldu. Bakım ve adaptasyon sürecinde kendisiyle özel olarak ilgilenilen ve doğal yaşamıyla buluşturulana kadar botanik parkın misafiri olacak yavru karaca, ziyaretçilerin yanı sıra hayvan sever turistlerin de ilgi odağı oldu.

‘ONU BIRAKMAK ÇOK ZOR OLACAK'

Botanik Park görevlisi Derya Saka,  özel olarak bakımını üstlendiği ve 'Ömrüm' adı verilen yavru karacaya çok alıştığını söyledi. Saka, "Bu küçük yavrumuzu ben bakıp büyüteceğim. Bakalım başarabileceğim mi.

Çok güzel, çok seviliyor. İnsanın çocuğu gibi hemen alışıyor. Şu an ılık sütle besliyorum onu. 1 ay sonra ot ve samanla beslemeye başlayacağım. Bana alışmaya başladı.

Ona alışıp bırakmak çok zor olacak. Parkı ziyarete gelenler de karacaya hayli ilgi gösteriyor. Görenler sık sık hatıra fotoğrafı çekiniliyor" dedi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri de Karadeniz'deki karaca popülâsyonuna ilişkin uyarılarda bulundu. DKMP görevlileri, karacaların hassas hayvanlar olduğunu belirterek, bölgede görülmesi halinde vatandaşların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

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