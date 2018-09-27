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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
27.09.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Bostan otopark

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Bostan otopark

Yedikule surlarının dibindeki eski bostan arazisine otopark yapılması kararına tepki gösteren mahalle sakinleri ateş yakarak kazma ve küreklerle Fatih Belediyesi ekiplerini durdurdu. Olay yerine polisin gelmesiyle belediye ekipleri otopark alanına asfalt ve mıcır döktü.

Fatih Belediyesi tarafından yapılan Hacı Evhaddin Caddesi yakınındaki Yedikule Açık Otoparkı mahallelinin tepkisini çekti. İstanbul surlarının iç kesiminde bulunan yeşil alana kurulması planlanan otoparkın yapılmaması için mahalleli sokağa döküldü. Mahalle sakinleri ellerinde kazma ve küreklerle yeşil alana gelerek ateş yaktı. Alevleri söndürmek için bostana gelen söndürme araçları mahalleli tarafından alandan çıkarıldı. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri de çalışma alanına geldi. Polis ve zabıta ekiplerinin mahalleliyi uzaklaştırmasının ardından otopark yapılması için çalışmalara başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri bostana çıkan Hacı Evhaddin Çıkmazı Sokağı’nı asfaltladı.

Bostan otopark

‘ÇOCUKLUĞUM BU BOSTANDA GEÇTİ’

50 yıldır Yedikule’de oturduğunu söyleyen Sırma Zaman (60) zabıtalara tepki göstererek “Benim çocukluğum bu bostanda geçti. Önceden buraya mahalleli sebze dikerdi. Çocuklarımız burada büyüdü. Büyükşehir belediyesi buraya park yapılacağını söyledi. Ancak Fatih Belediyesi otopark yapılacağını söylüyor. Gece gelip yeşil alana mıcır dökmüşler. Şimdi de asfalt döküyorlar” dedi. 80 yaşındaki Melek Geliç ise mahallenin yeşil alana ihtiyacı olduğunu belirterek “Çocukluğumda bu bostandan geçerek okula gittim. Genç kızlığımda buradan geçerek işime gittim. Çocuklarım, torunlarım bu yeşillikte büyüdü. Burası koruma alanı. Nasıl gelip otopark yaparlar! İnsanların toprağa basacağı tek yer burasıydı. Şimdi asfalt döküp etrafını kapatacaklar” dedi.

Bostan otopark

‘ALTI TARİHİ YAPI’

Bostanın sit alanı olduğunu belirten Arkeologlar Derneği Başkanı Yiğit Ozar ise uygulamaya tepki gösterdi ve şunları söyledi: “Bu alan tarih boyunca bostan olarak kullanılmıştır. Burası Tarihi Yarımada kentsel ve tarihi sit alanı içerisinde yer alıyor. Bostanın altında tarihi yapılar var. Üzerine moloz ve asfalt dökülüp otopark yapılacak. Tarih yok ediliyor. İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuru yaptık. Elimize yazılı cevap gelemedi ancak yetkililer otopark hakkında durdurma kararı verdiklerini söyledi. Olayın takipçisi olacağız.”

‘GEÇİCİ OLACAK’

Fatih Belediyesi yetkilileri ise bostanın İstanbul Belediyesi proje alanı olduğunu belirterek, alana geçici bir otopark yapılacağını söyledi. Belediye yetkilileri “Çevrede kurulan pazar araçlarının park alanı yok. Geçici olarak burası kullanılacak. Mahalleli pazar araçlarıyla ilgili şikâyette bulunmuştu” dedi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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