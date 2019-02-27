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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL- Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
27.02.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Boşanmak isteyen karısının baba evini sopalarla basınca...

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Boşanmak isteyen karısının baba evini sopalarla basınca...

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, evine gelerek boşanmak isteyen kızına saldırdığını öne sürdüğü damadı ile akrabalarına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı Hüma Caddesi’nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlikten dolayı kocasına boşanma davası açan kadın, ailesinin yanına yerleşti. İddiaya göre, tekstil işçisi koca kayınpederinin evine sürekli gidip orada kalan eşini tehdit edip hakarette bulundu.

SOPALARLA SALDIRDILAR İDDİASI

Kayınpederinin evine akrabalarıyla birlikte tekrar gelen koca, eşine konuşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra koca, eşi ve kayınpederi ile tartışmaya başladı. Taraflar, yanında getirdikleri sopalarla kayınpedere ve genç kadına saldırmaya başladı. Bu sırada evde bulunan pompalı tüfeği alan kayınpeder, evine baskın yaptıklarını iddia ettiği damadına ve akrabalarına ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu taraflardan bir kişi yaralandı. Omuzuna isabet eden saçmalarla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayı polis ve özel hareket polisli sevk edildi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Park halindeki aracına çok sayıda saçma isabet eden Ferit Damalı, "Kuaförde tıraş oluyordum. Arabayı kapının önüne çekmiştim. Tıraşımı oldum, dışarı çıktım. Adamlara ateş etmişler, benim arabama da gelmiş " dedi.

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hüma Caddesi’nde 5 katlı bir apartmanın birinci katında yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, apartmana giren kişiler yaklaşık 15 dakika sonra koşar adımlarla olay yerinden uzaklaşıyorlar. Bazıları binanın etrafında gizlenmeye çalışırken, yukarıdan pompalı silahla ateş açıldığı, elinde sopa olan kişilerin ise kaçıştığı görülüyor.

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