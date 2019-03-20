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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
20.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Boşanma gerekçesi: MS 1’inci yüzyılda gibi yaşıyoruz

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Boşanma gerekçesi: MS 1’inci yüzyılda gibi yaşıyoruz

Kocası Ö.C.L.’nin ilkel yaşamı tercih ettiğini ve İsa peygamberin yaşadığı dönemin adetleriyle evliliğini sürdürmek istediğini öne süren ABD’li R.J.L., boşanma davası açtı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Ö.C.L., “Kocalık ve babalık vazifelerimi fazlasıyla yerine getirdim” dedi. Mahkeme, karar duruşmasında Ö.C.L. ile R.J.L.’nin ortak hayatı sürdürmelerinin mümkün olmadığını belirterek çiftin boşanmasına karar verdi.

ABD’li R.J.L. (27), Gökçeada’da yaşıyordu. 5 yıl önce evlendiği Ö.C.L.’den (41) 3 çocuğu vardı. Ancak evliliklerinin 2’nci yılında boşanmak istedi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

“Ö.C.L. evlendikleri günden beri İsa peygamberin yaşadığı dönemin adetleriyle evliliğini sürdürmek istiyor. Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi aletlerin doğal hayata aykırı olduğu düşüncesiyle alımını engellemiştir. Evliliğinin ikinci ayından itibaren R.J.L.’ye bu şartlarda yaşaması diretilmiştir. R.J.L. Türkiye’de yüksek eğitimleri olan ailesinin yanında doğmuş ve büyümüştür. Eşinin dayattığı şartlar bugün köylerde bile yoktur. Tanıdıkları papazlar bile davacı eşe bu uygulamanın bu devirde mantıklı olmadığı konusunda nasihatte bulunmuştur. İkiz çocuklarına hamile olduğu dönemde davalı eşi tarafından aşağılanan R.J.L. ailesinin yanına dönmüştür.”

‘ÇAMAŞIRLARI KOMŞUDA YIKADIM’

Davalı Ö.C.L. ise cevap dilekçesinde eşinin tüm iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Eşinin kendisine duygusal yakınlık ve şeffaflık göstermediğini belirten Ö.C.L. şunları söyledi: “Hayat felsefem, dini inançlarım, ekonomik koşullarım, tanıştığımızdan beri ortadadır. Köye ilk taşındığımızda elektrik tesisatı olmasa da ev sahibi ABD’den gelir gelmez yaptırıldı. Çamaşır makinesinin bulunmadığı, komşununkini kullandığımız doğrudur. Çamaşırları kendim yıkayacağıma söz vererek rızasını aldım. Hamile eşime bir bakıcı gibi baktım. Kocalık ve babalık vazifelerimi fazlasıyla yerine getirdim. Amacı ailesiyle tamamen ABD’ye gidip yerleşmek.”

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEDE

Yaklaşık 3 yıl süren yargılama sonucu dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Çocukların velayetini anneye veren mahkeme baba Ö.C.L.’nin çocuklarına aylık 600 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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