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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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08.08.2018 - 08:00, Son Güncelleme:

Boşanma davasında şok ifadeler: Kocam dantelli tanga giyiyor

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Boşanma davasında şok ifadeler: Kocam dantelli tanga giyiyor

Bir otelde müdür olarak çalışan 9 yıllık kocası Ş.B.’nin evde kadın iç çamaşırları, kadın çorapları, mini etekler ve topuklu ayakkabılar giyip kadınsal davranışlar sergilediğini iddia eden ev hanımı N.B., boşanma davası açtı. N.B.’nin avukatı, “Müvekkilim evde makyajlı, külotlu çorapla ve dantelli tangasıyla eşini gördüğünde sinir krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştır” dedi. Davalı kocanın avukatı ise cevap dilekçesinde, “Davacı N.B., kocasının farklı cinsel tercihlerinin olduğu imasında bulunmakta ve bunu şantaj konusu yapmaktadır” dedi.

Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’ne açılan davada 9 yıllık evli olan Ş.B, ile N.B.’nin bu evliliklerinden çocuklarının olmadığı belirtildi. Dava dilekçesindeki iddialara göre davalı koca Ş.B. son iki yıldır evde kadınsal davranışlar sergiliyor. Evde makyaj yapıp, kadın iç çamaşırları, mini etekler, kadın çorapları ve topuklu ayakkabılar giyiyor. İddiaya göre Ş.B., işe giderken bile gömleğinin altına kadın iç çamaşırları giyiyor.

Eşinin durumuna üzülen N.B. konuşmak istese de şiddete maruz kaldı. En son kocasını evin içinde dantelli tangası, makyajlı ve külotlu çorapla gören N.B., sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan N.B. tekrar eve geldi. Eşiyle kavga edince son çare olarak ailesinin yanına sığındı.  Müvekkilinin bu durumuna artık katlanamadığını dava dilekçesinde anlatan N.B.’nin avukatı, “Müvekkilim psikolojik bunalıma girmiştir. Artık evliliği sürdürmek istememektedir. Tarafların boşanmalarını ve 200 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

“ERKEKLİK ONURUNU ZEDELİYOR”

Eşinin iddialarının asılsız olduğunu cevap dilekçesinde anlatan Ş.B., karşı dava açtı. Asıl kusurlunun eşi N.B. olduğunu cevap dilekçesinde belirten Ş.B.’nin avukatı, “Davacı N.B. de bile bile sürekli olarak müvekkilime “Sen erkek misin? Bana bir çocuk dahi yapmadın” diyerek müvekkilimin erkeklik onurunu zedeleyen ağır hakaretlerde bulunmaktadır. N.B., evliliklerinin ilk yılından itibaren müvekkilim ile ailesine karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemiştir. N.B. müvekkilimin işte olduğu bir saatte evde bulunan takıları ve müvekkilime ait kişisel kolyeyi de alarak evi terk etmiştir. Karşı tarafın müvekkilimi cinselliğe yönelik asılsız iddiaları kişilik haklarına ağır saldırı teşkil etmektedir. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep esiyoruz. Davacı müvekkilimin farklı cinsel tercihlerinin olduğu imasında bulunmakta ve bunu şantaj konusu yapmaktadır. Karşı davamızın kabulüne ve tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. 

Keman virtüözünden “cinsel taciz iftirası” davası
Keman virtüözünden “cinsel taciz iftirası” davası

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (07.08.2018-2)
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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