Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma işlemleri nasıl yapılır?

Devam eden evlilik bağını hukuken sonlandırmak ve eşinden ayrılmak isteyen kişilerin en çok merak etti konulardan biride boşanma davasının nereye açılacağı. Bu konu hakkında merak ettiği noktaları internette araştıran kişiler, kafalarındaki soru işaretlerini gidermek istiyor. İşte boşanma işlemi hakkında merak edilen bazı konular ve cevapları...

BOŞANMA DAVASI AÇMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Boşanma davası açmak için yetkili olan mahkemeler aile mahkemeleridir, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde açılacak boşanma davası aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesinde görülür.

BOŞANDIKTAN SONRA EŞİMİN SOYADINI KULLANMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM?

Boşanan kadınların en çok merak ettiği konulardan biride, boşanma işlemi sonuçlandıktan sonra eski eşin soyadının kullanılıp kullanılmayacağı. ​Boşanan kadın boşandığı kocasının soyadını kullanabilmesi için bu konuda hâkimden karar alması gerekir.​

BOŞANDIKTAN NE KADAR SÜRE SONRA YENİDEN EVLENEBİLİRİM?

​Boşanan erkek boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hemen evlenebilir, kadın ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen 300 günlük bekleme süresini doldurmadan evlenemez. Ancak, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.​

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