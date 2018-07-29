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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) 
29.07.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

İğrenç savunma... Tecavüzcü kocaya 18 yıl hapis

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İğrenç savunma... Tecavüzcü kocaya 18 yıl hapis

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle tehdit edip zorla cinsel ilişkiye girdiği ve çıplak fotoğraflarını çektiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Cumali Yılmaz (39), 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Tecavüzcü koca, söz konusu fotoğrafları eski eşinin istemiyle 'Boşanacağız sende hatıra kalsın' demesi sebebiyle çektiğini iddia etmişti.

Manavgat'ta elektrik ustası Cumali Yılmaz, Temmuz 2016'da boşanma aşamasında olduğu eşi B.Y'yi (32), iddiaya göre kandırarak evine götürüp, tüfekle tehdit ederek, zorla ilişkiye girdi ve çıplak fotoğraflarını çekti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Cumali Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumali Yılmaz hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İSTİNAF BAŞVURUSU YAPILDI

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl kasım ayında görülen davada sanık Cumali Yılmaz, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraat ederken, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından Cumali Yılmaz tutuklandı.

Temmuz 2017'de boşanmaları kesinleşen Cumali Yılmaz ile şikayetçi B.Y., Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı.

TOPLAM 18 YIL CEZA VERİLDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde geçen ay görülen davada sanık Cumali Yılmaz'ın 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının kaldırılmasına yönelik başvurusu reddedilerek, mahkeme kararı onandı.

Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca şikayetçi B.Y.'nin başvurusunu inceleyerek, sanık Cumali Yılmaz'a 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 10 yıl, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 5 yıl olmak üzere 15 yıl hapis cezası verdi. Bu cezalarla birlikte sanık Cumali Yılmaz hakkında verilen hapis cezası toplam 18 yıl 4 aya çıktı.

'BOŞANACAĞIZ SENDE HATIRA KALSIN'

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Mağdurenin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinin sanığın evine gittiğinde mağdureye ait fotoğrafları çekmiş olduğu cep telefonunun sanığın ikrarıyla bahçeye atıldığı belirlenmiş, söz konusu fotoğrafları her ne kadar mağdurenin istemiyle 'Boşanacağız sende hatıra kalsın' demesi sebebiyle çektiği yönündeki beyanları taraflar arasında uzun süredir devam eden boşanma davaları, mağdurenin bu aşamada Alanya Kadın Sığınma Evi'ne başvurarak kalması sebebiyle hayatın olağan akışına uygun kabul edilmemiştir. Sanık Cumali Yılmaz'ın tevil yollu ikrarı, mağdure beyanı, çekilen fotoğraflar ve dosya kapsamındaki delillerle sanığın 'cinsel amaçlı istismar' ve 'cinsel amaçlı hürriyeti tahdit' suçunu tehditle işlediği hususunda tam bir vicdani kanaate varılmıştır."

 

 

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