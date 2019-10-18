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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
18.10.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladı

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Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladı

KONYA'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay Gödeş (32) ve baldızı Nermin Binar'ı (36) bıçakla yaralayan Himmet Gödeş (43) yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi.

Himmet Gödeş, iddiaya göre bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Sevilay Gödeş ile baldızı Nermin Binar’ı yolda yürürken gördü.

Gödeş, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi ve baldızına bıçakla saldırdı.

Kalçasından yaralanan Sevilay Gödeş ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nermin Binar, kanlar içinde kaldı. Yaralı kadınların imdadına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yaralılara ilk müdahale bir mağaza içerisinde yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.   

'BENİM KARIM İLE ARAMI BOZDULAR'

Eşi ve baldızına bıçakla saldırarak yaralayan Himmet Gödeş ise o sırada yoldan geçen bir polis memuru tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Gödeş, polisteki ilk ifadesinde, “Benim karım ile aramı bozdular. Bana boşanma davası açtı.

Üç çocuğumuz var. Yolda karşılaştık ve bu olay yaşandı” dediği öğrenildi.

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