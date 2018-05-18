Boşandıktan 2 yıl sonra dava açtı, mahkeme anneyi haklı buldu

Habertürk Gazetesi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara’da H.Y. adlı kadın, kocası Ü.E.’den 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, 1 yaşındaki çocuğun velayetini anneye verirken, babanın çocuğunu 2 haftada bir görüşmesi yönünde karar aldı. Ancak anne H.Y., çocuğu 3 yaşına girince Ankara 4. Aile Mahkemesi’nde “kişisel ilişki kurulması” davası açtı.

Anne, çocuğun gelişimine uygun şekilde babası ile görüşmelerine ilişkin daha önce belirlenen gün ve saatlerin çocuğunun menfaatine olacak şekilde yeniden düzenlenmesini istedi. Baba Ü.E. de mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde, “çocuğun geleceği bakımından, ebeveynden her ikisine de aynı ölçüde ihtiyacı olacağını, sosyal inceleme sonucunda ortaya konulacak duruma saygı göstereceğini” belirtti.

Mahkeme, sosyal hizmet uzmanlarından aldığı rapor doğrultusunda, “baba ile çocuk arasındaki görüşme gün ve saatlerinin yeniden düzenlemesine” karar verdi.

AYRINTILI DÜZENLEME

Mahkeme kararında çocuğun babasıyla görüşme gün ve koşulları ise şöyle belirlendi:

- Her ayın 1. ve 3. cumartesi günü saat 10.00’dan pazar akşamı 17.00’ye kadar, her hafta çarşamba günü saat 16.00’dan 20.00’ye kadar.

- Her yıl sömestr tatilinin ilk haftası; her yıl Babalar Günü.

- Kurban Bayramı’nda arife günü saat 10.00’dan başlamak üzere bayramın son günü 17.00’ye dek.

- Yaz tatillerinde her yıl haziran ve temmuz ayının 3. haftaları, ağustos ayının 4. haftası, eylül ayının 1. haftası.

- Tekli yıllarda yılbaşı günlerinde 31 Aralık günü saat 18.00’den başlamak üzere ertesi günü akşam 18.00’e kadar.

- Çocuğun doğum günlerinin tekli yıllarında gündüz saat 10.00’dan başlamak üzere akşam 18.00’e kadar.

- Ayrıca anne çocuğun sağlığı ile ilgili önemli konularda babaya bilgi verecek.

- Anne, çocuğun okul karnesinin sureti de dahil olmak üzere eğitimi, okul toplantıları ve gösterileri konusunda babayı bilgilendirecek.

- Anne-baba, çocuğa tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir ciddi rahatsızlığı olduğunda birbirlerine haber verecek, kullandığı ilaçları varsa karşı tarafı bilgilendirecek