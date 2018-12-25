Boşandığı kadını ve arkadaşını öldüren şüpheli, olayın ardından babasını aramış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoşandığı kadını ve arkadaşını öldüren şüpheli, olayın ardından babasını aramış
GeriGündem Boşandığı kadını ve arkadaşını öldüren şüpheli, olayın ardından babasını aramış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
25.12.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Boşandığı kadını ve arkadaşını öldüren şüpheli, olayın ardından babasını aramış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

KONYA'da, uygunsuz halde yakaladığını öne sürdüğü, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Hediye İnanç (34) ile Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet Güzel'in (44), olayın ardından telefonla babasını aradığı ortaya çıktı. Güzel'in babasına, ''Hediye'yi ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdüm'' dediği belirtildi.

Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz ve baca bakım işleri yapan evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet Güzel geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet Güzel, İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı.

Bir süre sonra çevre sakinleri, iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi. İçeri giren Sucu, İnanç ve Deniz'i kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılardan Hediye İnanç, kurtarılamadı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Deniz ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz de tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Mehmet Güzel, Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mehmet Güzel, ilk ifadesinde Hediye İnanç ile maddi sıkıntılar nedeniyle 7 yıl önce anlaşmalı olarak boşandıklarını; ancak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Mehmet Güzel, şüphelenip Hediye İnanç'ı olay günü takip ettiğini belirterek, "2 çocuğumuz var. Eşimin bazı hareketlerinde şüpheleniyordum. Akşam Hediye'yi takip ettim. Bir iş yerine girdiğini gördüm. Bir süre sonra iş yerinin önüne gidip kapalı olan kepenkleri zorlayarak açtım. İçeri girdiğimde Hediye ve Semi Oğuz'u uygunsuz halde gördüm. Aramızda tartışma çıktı. Semi Oğuz üzerime sandalye attı. Ben de yanımda getirdiğim bıçakla onlara saldırdım. Olaydan sonra bıçağı bir yere attım ve o bölgeden uzaklaştım. Daha önce 3-4 kez psikiyatri tedavisi gördüm. O an neler yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Mehmet Güzel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABASINI ARAYIP 'ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ

Polis, Mehmet Güzel'in cinayetten sonra babasını telefonla arayıp, ''Hediye'yi ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdüm'' dediğini belirledi. Bunun üzerine şüphelinin babasının, Hediye İnanç'a ait kreşi aradığı, buradaki öğretmenlerin de olayın meydana geldiği iş yerine gittikleri belirtildi.

İŞYERİNİN KAPALI KEPENGİNİ ZORLAYIP GİRMİŞ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin olay günü saat 17.00 sıralarında otomobiliyle Deniz'in işyerine geldiğine saptadı. Belinden çıkardığı bıçakla Deniz'e ait kamyonetin lastiklerini kestiği tespit edilen Güzel'in, ardından iş yerinin camlarını taşla kırıp, kepengi zorladıktan sonra içeri girdiğini, yaklaşık 4 dakika içeride kaldıktan sonra dışarı çıkıp, kaçtığı görüldü.

Yapılan otopsi sonucunda vücutlarında çok sayıda bıçak yarası olduğu tespit edilen Hediye İnanç ve Semi Oğuz Deniz'in aşırı kan kaybına bağlı öldükleri belirlendi.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sıla ilk kez konuştu: Dayaktan 5 dakika önce...

İstanbul'da kar yağışı başladı

Çavuşoğlu: Türkiye Suriye'ye gireceğim derse girer...

Dikkat çeken isimler... Gerçekler tek tek ortaya çıktı