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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sinan HARMANCI/DHA
10.01.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Boşandığı Iraklı eşinin kaçırdığı oğlunu arıyor

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Boşandığı Iraklı eşinin kaçırdığı oğlunu arıyor

Amasya'da 3 yıl önce tanışarak evlendiği Irak uyruklu May Hasan Saeed Al-Kılıdar 'den (33) boşanan, esnaf Ferdi Bozdemir, mahkemece velayetini aldığı oğlu Ercenk Bozdemir'den (2), 18 aydır haber alamıyor. Boşandığı eşinin kendisini 100 bin lira dolandırdığını ve oğlunu alarak kayıplara karıştığını öne süren Ferdi Bozdemir, "Oğlunun hayatından endişeleniyorum. Oğlumun yüzünü 18 aydır göremiyorum" dedi.

Amasya'da esnaf Ferdi Bozdemir, oturduğu apartmanda komşuları tarafından tanıştırılan ve 4 ay sonra nişanlandığı Iraklı May Hasan Saeed Al-Kılıdar ile 2016 yılında evlendi. Düğünden sonra takılan altın ve paraların yanı sıra çiftin birikimlerini iddiaya göre kendi hesabına yatıran Al-Kılıdar ile eşi Ferdi Bozdemir arasında tartışma yaşandı. Kadının eve geç geldiği gerekçesiyle çift arasında yaşanan tartışmalar giderek büyüdü. Ailelere de akseden tartışmalar üzerine, Iraklı Al-Kılıdar, evi terk etmek istedi. Evdeki ziynet ve bazı eşyaları almak isteyen Iraklı kadına, kayınvalidesi Gülendam Bozdemir, engel olmak isteyince, kadının eve gelen yakınları tarafından saldırıya uğradı. Iraklı kadın, evliliklerinden doğan 2 yaşındaki Ercenk Bozdemir ve ziynet eşyalarını yanına alıp, kentten ayrıldı.  Yaşananlar üzerine Bozdemir ailesi de polise giderek şikâyette bulundu.  Kent dışında olan Ferdi Bozdemir de, olan biten karşısında şaşkına dönüp, eşi hakkında boşanma davası açtı.

VELAYETİNİ ALDIĞI ÇOCUĞUNU ARIYOR

Açılan boşanma davasında, mahkeme çiftin boşanmasına karar verip, çocuğun velayetinin de baba Ferdi Bozdemir'e verilmesine hükmetti. Boşandığı eşinin kendisini dolandırdığını, çocuğunu da alarak kayıplara karıştığını anlatan Ferdi Bozdemir, hayatından endişe ettiği oğlunu 18 aydır göremediğini söyledi. Bozdemir, "Oğlumun yüzünü 18 aydır göremiyorum. Gitmediğim kurum kuruluş, şikâyetçi olmadığım merciler kalmadı, halen bir sonuç alamadık. Oğlumun velayeti tamamen bana geçti. Eşim ve oğlum şu an halen bulunamadı. Ben bu konuda Amasya’da bulunan savcılarımızı ve emniyeti göreve davet ediyorum. Bu konu için artık bir sonuca ulaşmak istiyoruz" dedi.

Boşandığı Iraklı eşinin kaçırdığı oğlunu arıyor
YARDIM BEKLİYORUZ

Ferdi Bozdemir’in babası Yaşar Bozdemir ise, torunu çok özlediklerini belirterek, seslendiği Iraklı yetkililerin de kendilerine yardım etmesini istedi. Yaşar Bozdemir, "Torunumu 2 ay görebildim. Ondan sonra göremedim. Annesine ve ailesine sesleniyorum. Ne olur çıkarın. Sağ mı, değil mi? Merak ediyorum. Torunumu annesinden ayıracak kadar vicdansız değiliz. Her ne kadar mahkeme velayeti bize verse bile biz asla torunumu annesinden ayırmayız. Sadece yetkililerden Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve halkımızdan yardım istiyorum. Görenler lütfen ihbar etsinler” diye konuştu.

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