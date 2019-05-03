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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
03.05.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Oğlu ambulansın arkasından böyle koştu…

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Korkunç olay! Oğlu ambulansın arkasından böyle koştu…

Adana'da bir kişi, sokak ortasında eski eşini bacaklarından vurduktan sonra başına ateş ederek ölmek istedi. Kadın ve adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken olayın görgü şahitleri şoka girdi. Kadının oğlunun ise olay yerine gelerek ambulansın arkasından "Anne" diyerek koşması herkesi duygulandırdı.

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  • Boşandığı eşini vurdu, başına sıkıp ölmek istedi
  • Boşandığı eşini vurdu, başına sıkıp ölmek istedi
  • Boşandığı eşini vurdu, başına sıkıp ölmek istedi
  • Boşandığı eşini vurdu, başına sıkıp ölmek istedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana'da bir kişi, sokak ortasında boşandığı eşini bacaklarından vurduktan sonra başına ateş ederek ölmek istedi. Olay yerine gelen kadının oğlunun, "Anne" diyerek ambulansın arkasından koşması yürekleri yaktı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ummuhan Işık (55) kendisine şiddet uyguladığı ve kötü alışkanları olduğunu ileri sürdüğü Arif Koncuk'tan (60) bir yıl önce boşandı. Ancak Koncuk 4 oğlunun annesi eşini bir türlü rahat bırakmadı. Bugün de kadın bakkala ekmek almaya giderken onu takip edip sokakta yolunu kesti. Eski eşine önce hakaretler eden Koncuk daha sonra tabancasını çıkartıp iki el bacaklarına ateş etti. Kadın isabet eden mermilerin etkisiyle sokakta yere yığıldı.

Arif Koncuk bununla da yetinmeyerek silahla eski eşini darp etmeye başladı. Sokaktan geçen kadın ise olayı görünce şok oldu. Bir süre daha eski eşini darp eden Koncuk daha sonrada onun yanı başında kafasına bir el ateş etti. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri hemen yaralı kadın ve eski eşine müdahale etti. Koncuk'un durumu daha ağır olduğu için olay yerine gelen ilk ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kadın ise ikinci ambulansı beklerken bir polis kanamanın durması için mermi yaralarının olduğu yere tampon yaptı. Komşuları ise kadını sakinleştirmeye çalıştı. Gelen ambulans ile kadın da hastaneye sevk edildi.

Bu arada kadının oğlu olay yerine gelip ambulansın gittiğini görünce "anne" diye bağırarak arkasından koşması yürekleri yaktı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, görgü tanıkları dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Ummuhan sokakta gidiyordu eski eşi arkasından gelip önce ona hakaretler savurdu. Sonra ise iki bacağından vurdu. Bu sırada sokaktan geçen çocuklar da vardı. Daha sonra da kadını silahla darp etti. Sonra da kendi kafasına sıktı. Bu kadın bundan çok çekti. Bu adam kadını dövüyordu bütün kötü alışkanlıklar vardı."

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