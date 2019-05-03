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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail Hakkı SEYMEN- Serkan AKKUŞ/ BURSA,(DHA)
03.05.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Boşandığı eşini döven kocayı, bıçakladı...

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BURSA'da çocuğunu görmek için evine gittiği eski eşi Halime T.'yi döven İhsan K.'yi bıçaklayarak yaralayan komşu Ali D., adliyeye sevk edildi. 

Olay, gece yarısı Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen İhsan K. çocuklarını görmek için eski eşi Halime T.'nin evine geldi. Ancak genç kadın çocukları babalarına göstermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İhsan K. eski eşini dövmeye başladı. Sesler üzerine uyanan mahalleli, ellerine aldıkları sopa ve bıçaklar ile sokağa koştu. Mahalle halkı eski eşini döverken gördükleri İhsan K.'ya saldırdı. Saldırıya yumrukla karşılık vermek isteyen İhsan K., eski komşularından Ali D.'nin burnunu kırdı.  Kanlar içinde kalan Ali D. de yanında taşıdığı bıçak ile İhsan K.'yı belinden bıçakladı. İhsan K. ve Ali D., ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı.

Ali D., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, "İhsan ile Halime bir süre önce boşanmıştı. İhsan geceleri alkol alıp, evi basıyordu. Bağrışma sesine uyandım, camdan baktığımda Halime'ye saldırıyordu. Ayırmak için gittim, 'bir daha gelip rahatsız etmemesini' söyledim. Alkollü olduğu için önce hakaret etti ardından burnuma kafa attı. Ben de yanımda bulunan bıçakla kendimi savundum, bıçakladım. Eşim, çocuklarım bu adamı görünce korkuyor" diyen Ali D., adliyeye sevk edildi.

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