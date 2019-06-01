Boşandığı eşine dehşeti yaşattı! Durumu ağır...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoşandığı eşine dehşeti yaşattı! Durumu ağır...
GeriGündem Boşandığı eşine dehşeti yaşattı! Durumu ağır...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
01.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Boşandığı eşine dehşeti yaşattı! Durumu ağır...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boşandığı eşine dehşeti yaşattı! Durumu ağır...

ANTALYA'da, otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı (53), 2 yıl önce boşandığı eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap attı. Ağır yaralanan Güzel tedaviye alınırken, Bardakçı'nın eski eşinin yeniden evlenmesine sinirlendiği için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi.

Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı.

Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti. Defalarca eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre önce dini nikah ile yeniden evlendi.

Bunu öğrenen Bünyamin Bardakçı da geçen hafta Konya'dan Antalya'ya geldi. Sokak sokak aradığı Asiye Güzel'in ev adresini buldu. Bu sabah sokağa gelerek, beklemeye başlayan Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap attı. Ardından da kaçtı.

DURUMU AĞIR

Yüzünün büyük bir kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polise ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri eriyen ve göğüs bölgesinde de yanıklar oluşan Asiye Güzel'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek polise teslim oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Utanmadan bunu da yaptılar! İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar
'Sana sürprizim var' dedi, genç kıza dehşeti yaşattı! Kan donduran ayrıntılar...
Trafiğe çıkacaklar dikkat... Durma noktasına geldi
Ankara'da müthiş operasyon! Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı...