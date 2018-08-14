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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Davut CAN / İZMİR (DHA)
14.08.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanmıştı, taburcu oldu

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Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanmıştı, taburcu oldu

İZMİR’in Bornova ilçesinde boşandığı eşi Ercan Ç. (39) tarafından sokak ortasında bıçaklanıp ağır yaralanan ve acil olarak ameliyata alınan Derya Ş. (39), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Olay, geçen 28 Temmuz günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ercan Ç., boşandığı eşi Derya Ş.’ye bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla sokak ortasında bıçakla saldırdı, ardından yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Derya Ş.’yi Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Olaydan sonra polis tarafından yakalanan Ercan Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

Vücuduna 7 bıçak darbesi isabet ettiği belirlenen ve ağır yaralı olarak ameliyata alınan Derya Ş. ise, yaşam mücadelesini kazandı. Talihsiz kadın hastaneden taburcu edildi. İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki psikologlar, taburcu edilen Derya Ş.’ye psikolojik destek verirken, müdürlüğün avukatlarının da hukuki süreci yakından takip ettikleri belirtildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. Görüntülerde, Ercan Ç.’nin yanındaki bıçağı çıkarıp aniden eski eşine saldırdığı, Derya Ş.’nin ve yanındaki kadının engel olmaya çalıştığı görülüyordu.

 

 

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