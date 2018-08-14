Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanmıştı, taburcu oldu
İZMİR’in Bornova ilçesinde boşandığı eşi Ercan Ç. (39) tarafından sokak ortasında bıçaklanıp ağır yaralanan ve acil olarak ameliyata alınan Derya Ş. (39), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Olay, geçen 28 Temmuz günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ercan Ç., boşandığı eşi Derya Ş.’ye bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla sokak ortasında bıçakla saldırdı, ardından yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Derya Ş.’yi Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Olaydan sonra polis tarafından yakalanan Ercan Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR
Vücuduna 7 bıçak darbesi isabet ettiği belirlenen ve ağır yaralı olarak ameliyata alınan Derya Ş. ise, yaşam mücadelesini kazandı. Talihsiz kadın hastaneden taburcu edildi. İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki psikologlar, taburcu edilen Derya Ş.’ye psikolojik destek verirken, müdürlüğün avukatlarının da hukuki süreci yakından takip ettikleri belirtildi.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI
Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. Görüntülerde, Ercan Ç.’nin yanındaki bıçağı çıkarıp aniden eski eşine saldırdığı, Derya Ş.’nin ve yanındaki kadının engel olmaya çalıştığı görülüyordu.
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