Boşandığı eşi bıçaklamıştı! Mahkemede her şeyi anlatıp böyle dedi...

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde geçtiğimiz Ağustos ayında meydana geldi. Nil G., bir süre önce boşandığı terzi Burhan Eyüpoğlu ile konuşmak için, iş yerine gitti. Burada iddiaya göre, para anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında G., yanında getirdiği bıçakla Burhan Eyüpoğlu'nu sırtından bıçakladı. Panikle iş yerinden çıkan Eyüpoğlu, yaklaşık 20 metre gittikten sonra yere yığıldı. Çevre esnafın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burhan Eyüpoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nil G., hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

‘BANA SARILMAK İSTERKEN NASIL BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM’

Mahkemede tutuksuz yargılanan Nil G., “Eski eşim Burhan ile olay günü telefonda cezaevinde bulunan oğlumun, sağlık problemini ve para yatırıp, yatırmadığını konuştuğumuzda bana küfür ve hakaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren telefon görüşmesi sonrası işyerine, 'kendisini caydırırım, korkutmam lazım' diyerek çantama meyve bıçağını koyup gittim. İşyerine girdiğimde ayağa kalkıp, bana 'Ooo karıcığım' diyerek sarılmak için üzerime doğru gelince, çantamdaki bıçağı nasıl çıkardığını hatırlamıyorum. Neresinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Öldürme kastıyla hareket etmedim” dedi. Burhan Eyüpoğlu ise, “Sanık boşandığım eşim olur. Kendisinden şikayetçi değilim. Ceza almasını istemiyorum” dedi.

‘BAZI ŞEYLERİ KAFASINDA KURUP, BABAMIN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORDU’

Duruşmada tanık olarak dinlenen ailenin çocuğu Ada Valentina E. ise, “Annem geçirdiği hastalığından dolayı ağır bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatın yan etkileri oluyormuş, bunu bilmiyorduk. Annemin bazen evde yaşadığı sorunlar nedeniyle sinir krizi geçindiği zamanlar oluyordu. Bazı şeyleri kafasında kurup, babamın yaptığını düşünüyordu. Babam ile annemin olay günü aralarında ne geçtiğini ve olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Annem, daha sonra hastaneye yatırıldı. Kendisine ‘bipolar’ rahatsızlığı teşhisi konuldu” dedi.

Söz alan sanık Nil G., Yüksek İhtisas Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi gördüğünü söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tedavi evraklarının hastaneden istenmesine, evrakların gelmesinden sonra akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.