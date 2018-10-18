‘Boş zarf’ soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a 27 Temmuz’da ‘boş bir zarf’ gönderilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Zarfın gönderici kısmında sahte isim ve adres yazılıydı. Zarf üzerinden görülen ‘İS’ ibaresinden hareketle söz konusu zarfın İskitler Şubesi’nden gönderilmiş olabileceği değerlendirilerek kamera kayıtları incelemeye alındı. Saat 08.53’te bir erkeğin mektubu postaya verdiği belirlendi. Bu kişinin mektubu verdikten sonra eşinin adına olan araca ait HGS işlemi yaptırdığı, işlem formuna ise gerçek ismi olan İ.D. ve adresini yazdığı saptandı. Şüphelinin Kocaman’a gönderdiği zarf ile HGS işlemi için doldurduğu form üzerindeki yazıların Polis Kriminal Laboratuvarı’nda yapılan eşleştirme sonucunda aynı kişinin elinden çıktığı belirlendi.
Yaklaşık 2.5 ay süren çalışmanın ardından 11 Ekim’de İ.D. adlı şüpheli, öğretmen olarak çalıştığı ilkokulda gözaltına alındı. İ.D. savunmasında boş zarfı kendisinin gönderdiğini, FETÖ’yle ilgili bir gazete haberini ihbar amacıyla göndermeye çalıştığını, ancak gazete haberini telaşla zarfın içerisine koymayı unuttuğunu, bu yüzden boş zarfı gönderdiğini ve haberlerin içeriğini hatırlamadığını iddia etti. ‘Adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılan şüpheli öğretmenin FETÖ bağlantıları araştırılıyor.
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