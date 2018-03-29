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    Boş ofiste yüzlerce sinek gördü... Hemen polisi aradı

    İHA
    29.03.2018 - 16:16 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'da denetimli serbestlikten yaralanan bir hükümlünün kiraladığı emlakçı ofisinin camında yüzlerce sinek gören mülk sahibi ile çevredeki vatandaşlar, polisi alarma geçirdi. Çilingir yardımıyla açılan ofisteki sineklerin, mutfaktaki çöp kokusuna geldiği tespit edildi.

    POLİSİ alarma geçiren olay, bugün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki bir emlak ofisinde meydana geldi.

    YÜZLERCE SİNEK GÖRDÜ POLİSİ ARADI

    Sokak üzerinde yürüyen emekli polis memuru Hasan Tekin, denetimli serbestlik yasasıyla serbest kalan bir kişinin yaklaşık 8 ay önce kiraladığı emlak ofisinin camında yüzlerce sinek fark ederek durumu mülk sahibi H.B. ve polisi bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ilk ekipler, içeriden herhangi bir koku gelmediğini mülk sahibine bildirdi. Bu sırada dükkanın kapısındaki ‘Kardeşim arıyorum, ulaşamıyorum. Küçük bir borcun kaldı. Dükkanına kadar geldim yine bulamadım. Beni ara” şeklindeki not ise dikkat çekti.

    Boş ofiste yüzlerce sinek gördü... Hemen polisi aradı

    Sinek öldürücü spreyle içeri girdi

    Mülk sahibi ile avukatı kilitli olan emlak ofisinin açılmasını talep etti. Bölgeye çağrılan çilingir yardımıyla açılan ofis, sineklerin çıkması için bir müddet havalandırıldı. Ardından ofise giren polis ekipleri, içeride yaptığı araştırma sonrası herhangi bir şüpheli duruma rastlamazken, mutfaktaki çöp poşetinin sineklerin toplanmasına yol açtığı tespit edildi. Olayın ardından rahat bir nefes alan mülk sahibi H.B. ise evinden getirdiği sinek öldürücü spreyle ofise girerek ofisi ilaçladı.

    Boş ofiste yüzlerce sinek gördü... Hemen polisi aradı

    "Kiracı cezaevine girdi, ulaşamıyoruz"

    Mülk sahibinin avukatı Yiğit Üfler, "İçeride sinekleri görünce ceset ya da hayvan ölüsü var sanıldı. Ekip çağırdık, kontrol edildi. Çok şükür bir şey çıkmadı. Burada en büyük sıkıntı, kiracıların kiralarını ödemeyip tahliyelerini doğru düzgün yapmayıp kaçmaları. Buradaki kiracı bildiğimiz kadarıyla cezaevine girdi, ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız için tahliye işlemlerini yapamıyoruz. Bu tip şüpheli durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu seferlik bir şey çıkmadı ama çıkmayacağı anlamına da gelmez” dedi.

     

    Etiketler: ANTALYA , gündem
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