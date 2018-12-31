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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
31.12.2018 - 19:53, Son Güncelleme:

Boş çikolata kutusunu aldı, 16 yıllık tazminatı yandı

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Boş çikolata kutusunu aldı, 16 yıllık tazminatı yandı

Bursa'da merkez ilçe belediyesinde taşeron firmada çalışan 4 çocuk annesi Emine A.(59), boş çikolata kutusunu aldığı iddiasıyla 16 yıldır çalıştığı kurumdan tazminatsız işten çıkartılınca hukuk mücadelesi başlattı. Yargılama sonunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararıyla davayı kaybeden Emine A., boş çikolata kutusu yüzünden 16 yıllık tazminatından oldu.

 

Bursada merkez İlçe Belediyesinin taşeron firması bünyesinde temizlikçi işçisi olarak çalışan Emine A., 2010 yılında iddiaya göre, vestiyerde gördüğü çikolata kutusunu boş zannedip dikiş iğne ve ipliklerini koymak için aldı. Kendisine hediye gelen paketi arayan personel ise konuyu özel güvenlik görevlisine iletti. Yapılan incelemede, boş olduğu tahmin edilen çikolata kutusunun temizlik görevlisi Emine A. tarafından alındığı belirlendi. Kutuyu, iğne-iplik koymak için aldığını belirten Emine A. hırsızlık suçlamasını reddetti. İncelenen kamera görüntülerinde Emine A.nın çikolata kutusunu aldığı tespit edilince tazminat ödenmeden işten kovuldu.

YEREL MAHKEME TEMİZLİKÇİ KADINI HAKLI BULDU

Bursa 2nci İş Mahkemesinde avukatı ile birlikte hukuk mücadelesi başlatan Emine A., tazminat davası açtı. 16 yıllık çalışma hayatında herhangi bir disiplin cezası dahi almadığını belirten temizlikçi Emine A., çikolata kutusunu dikiş kutusu yapmak maksadıyla aldığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme, özel kullanıma ait olmayan, herkesin izinsiz olarak rahatlıkla girip çıktığı, elektrik süpürgesi, kablo, poşet gibi malzemelerin konulduğu yere bırakılan, dolu veya boş olduğu dahi şüpheli olan davacının tazminatsız olarak işten çıkartılmasının hakkaniyet kurallarına uymadığına hükmetti.

YARGITAY GENEL KURULU OY ÇOKLUĞUYLA BOZDU

Davalı tarafın avukatı, kararı temyiz için Yargıtaya gönderdi. Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi davacının kimsenin bulunmadığı sırada başkasına ait çikolata kutusunu alarak kendisine mal etmesinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış niteliğinde olduğuna hükmedip mahkeme kararını bozdu. Bursa 2’nci İş Mahkemesi, yapılan yargılamada ilk kararında direnince, karar Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gitti. Olaydan 8 yıl sonra davada son sözü söyleyen Genel Kurul, mahkeme kararını yasaya aykırı buldu. Hukuk Genel Kurulu kararında, "Belirtilen maddi ve hukuki olgular gözetilerek davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulü doğru olmamıştır. Bu sebeple mahkemenin kararı oy çokluğu ile bozulmuştur" denildi.

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